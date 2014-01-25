  1. استانها
  2. لرستان
۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۸

ملکی خبر داد:

محور پلدختر - خرم آباد مسدود می شود

محور پلدختر - خرم آباد مسدود می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان از مسدود شدن محور مواصلاتی پلدختر - خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محور مواصلاتی پلدختر - خرم آباد از هفتم تا 27 بهمن ماه سالجاری مسدود می شود.

وی بیان داشت: حد فاصل کیلومتر 25 الی 26 محور پلدختر - خرم آباد به جزء روزهای پنج شنبه و جمعه به علت عملیات راهسازی و ریزش برداری مسدود است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به محور جایگزین برای تردد به جای محور پلدختر - خرم آباد تصریح کرد: رانندگان وسایل نقلیه می توانند از محور بابا زید - کوهدشت و آزاد راه خرم آباد - پل زال استفاده کنند.

کد مطلب 2221063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها