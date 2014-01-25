محور پلدختر - خرم آباد مسدود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محور مواصلاتی پلدختر - خرم آباد از هفتم تا 27 بهمن ماه سالجاری مسدود می شود.

وی بیان داشت: حد فاصل کیلومتر 25 الی 26 محور پلدختر - خرم آباد به جزء روزهای پنج شنبه و جمعه به علت عملیات راهسازی و ریزش برداری مسدود است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به محور جایگزین برای تردد به جای محور پلدختر - خرم آباد تصریح کرد: رانندگان وسایل نقلیه می توانند از محور بابا زید - کوهدشت و آزاد راه خرم آباد - پل زال استفاده کنند.