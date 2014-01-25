برگزاري مسابقات چهارجانبه اسكي در همدان

فاطمه آهنبر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات چهار جانبه اسکی گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به مناسبت جشنواره زمستانی، ششم بهمن ماه در پيست اسكي تاريك دره همدان برگزار می شود.

نايب رئيس هيئت بانوان اسكي استان همدان بيان داشت: این رقابت‌ ها در قالب هفتمین جشنواره زمستانی همدان برگزار می شود .

آهنبر اضافه كرد: تیم هاي شركت در مسابقات چهار جانبه اسكي از امروز شنبه وارد همدان خواهند شد و رقابت ها از فردا ششم بهمن ماه ساعت 9 صبح در پیست اسکی تاریک دره همدان آغاز می شود.

نايب رئيس هيئت بانوان اسكي استان همدان عنوان داشت: هر تیم با سه ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست در اين دوره از رقابت ها به ميزباني همدان حاضر می شود.

وي در ادامه گفت: مسابقات چهار جانبه اسكي با شرکت اسکی‌ بازانی از استان های کردستان، قزوین، زنجان و همدان در رشته مارپیچ کوچک برگزار می ‌شود.

آهنبر ابراز داشت: همچنين مسابقات انتخابي اسكي بانوان نيز پنج شنبه گذشته با حضور 12 شركت كننده در دو رده سني نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد.

نايب رئيس هيئت بانوان اسكي استان همدان اذعان داشت: در اين دوره از رقابت ها در رده سني نوجوانان ياسمن جوشقاني، فاطمه مجاهد و غزال يادگاري در رده هاي اول تا سوم قرار گرفتند.

آهنبر گفت: همچنين در رده سني بزرگسالان نيز بانوان به رقابت با يكديگر پرداختند كه مريم سوزنچي نفر اول، شبنم شاه محمدي نفر دوم و شيرين موفق نفر سوم شد.