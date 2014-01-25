به گزارش خبرگزاری مهر، سه سالانه بینالمللی پوسترهای سیاسی مونس در کشور بلژیک یکی از مهمترین و قدیمیترین سه سالانههای دنیا در زمینه پوسترهای سیاسی و اجتماعی است که از سال 1977 تا کنون درحال برگزاری است.
این سه سالانه از 20 نوامبر سال جاری درگرند ژامپاس شهر مونس بلژیک آغاز به کار کرده و تا 20 اپریل سال 2014 ادامه دارد. در این دوره 17 داور از بهترین طراحان بینالمللی آثار ارسال شده را مورد ارزیابی قرار دادند و از میان 996 پوستری که از سراسر دنیا ارسال شده بود، 170 اثر را برای شرکت در نمایشگاه انتخاب کردند.
مهدی سعیدی، طراح گرافیک ایرانی نیز که پوستر سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر را طراحی کرده و از اعضای هیات داوران بخش پوستر ششمین جشنواره بینالمللی فجر است، با سه اثر در این نمایشگاه حضور دارد. یکی از پوسترهای او با موضوع «کودکان کار»، جایزه چهارم این سه سالانه را از آن خود کرد.
او پیش از این نیز با همین پوستر، جایزه ویژه دوسالانه بینالمللی پوسترهای سیاسی اجتماعی لهستان و مدال طلای مجله بینالمللی گرافیس آمریکا را که از معتبرترین نمایشگاههای بینالمللی هستند، دریافت کرده بود.
سعیدی متولد تهران است و پس از گذراندن رشته گرافیک در هنرستان، مدرک دوره هنر و طراحی دانشگاه کمبریج انگلستان را دریافت کرد. او مدرس دانشگاههای هنر و جهاددانشگاهیبوده و در حال حاضردر دانشگاه سوره تدریس میکند. آثار سعیدی در نمایشگاهها و موزههای بسیاری در دنیا به نمایش درآمده و تاکنون جوایز متعددی را از آن خود کرده است که میتوان به جایزه ویژه هفتمین دوسالانه بینالمللی پوستر مکزیک، رتبه اول دوسالانه بینالمللی پوستر جهان اسلام در بخش فرهنگی، جایزه سوم سه سالانه بینالمللی پوستر خارکف اکراین، جایزه رییس ایالت ترناوا از ششمین سه سالانه بینالمللی پوسترترناوا، اسلواکی، جایزه بزرگ سومین نمایشگاه بینالمللی پوستر تایوان، جایزه بزرگ پانزدهمین نمایشگاه دعوتی بینالمللی پوستر کلورادو امریکا، جایزه ویژه دومین دوسالانه بینالمللی پوسترهای سیاسی اجتماعی لهستان، جایزه اول اولین مسابقه طراحی لوگوی شخصی ایران، جایزه بزرگ نمایشگاه سه سالانه پوستر اوزاکا ژاپن، جایزه سوم دوسالانه بینالمللی پوسترجهان اسلام، جایزه ویژه هفدهمین نمایشگاه پوستر کلورادو آمریکا، مدال برنز پنجمین نمایشگاه بینالمللی پوستر تایوان، رتبه اول دوازدهمین سه سالانه پوستر اکو پلاکاتاسلواکی، مدال طلای مجله بینالمللی گرافیک آمریکا، جایزه ویژه هیات داوران ششمین نمایشگاه پوستر تایوان اشاره کرد.
او آبان ماه سال جاری دبیر دوسالانه منتخب آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران (سرو نقرهای) و بنیانگذار اولین نمایشگاه بینالمللی طراحی حرف در این دوسالانه بود. سعیدی عضو هیئت انتخاب و داوری نمایشگاههای داخلی و خارجی بیشماری را برعهده داشته و آثارش در مجلات و کتابهای مطرح بینالمللی به چاپ رسیده است. همچنین تازهترین کتاب او با عنوان «ازخط تا خط» چندی پیش منتشر شد.
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