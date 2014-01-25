47 متخلف با اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در خرم آباد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی در نقاط آلوده و جرم خیز شهرستان خرم آباد اجرا شد.

وی با اشاره به دستگیری متخلفان در قالب اجرای این طرح در خرم آباد افزود: با اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی ماموارن انتظامی خرم آباد موفق به دستگیری 47 نفر متخلف در سطح شهر شدند.

فرمانده انتظامی خرم آباد تصریح کرد: همچنین با اجرای این طرح 13 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف و مقاددیری مواد مخدر و سلاح سرد نیز ازمتخلفان کشف و ضبط شد.

سرهنگ نجفی با اشاره به نقش مردم در تامین و برقراری نظم و امنیت از شهروندان خواست که برای اجرای هر چه بهتر این طرحها با پلیس همکاری بیشتری داشته باشند.