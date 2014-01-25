اولتیماتوم یک ماهه فرماندار قدس برای تامین مکان دفع نخاله های ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی پیش از ظهر شنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قدس که با حضور شهردار و دیگر مسئولان شهرستان در فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: اگر تمامی دستگاه ها با هم همکاری و تعامل نداشته باشند، حل مشکلات میسر نمی شود.

وی افزود: موفقیت شهرستان باید هدف مشترک همه مسئولان باشد، برای این کار همه با دیدگاه فرابخشی فعالیت کنند زیرا اگر هر دستگاهی فقط به فکر کارها و امور خود باشد، کارها در یکدیگر تداخل خواهند داشت.

این مسئول ادامه داد: یکی از اصلی ترین معضلات شهرستان قدس تخلیه و دفع نخاله های ساختمانی است، هر قسمتی از شهر که می رویم نخاله های ساختمانی مشاهده می شوند که این کار موجب شده است که هم سیمای شهر زشت و نازیبا باشد و هم بهداشت مردم به خطر بیفتد.

فردی ادامه داد: مسئله مشکل ساز دیگر ساماندهی و پاکسازی محور کلهر- چیتگر است، آب منطقه ایی موظف است دلایل خود را برای جلوگیری از کار شهرداری توضیح دهد و آنان را برطرف کند با معارضین به توافق برسد تا شهرداری مراحل پاکسازی و ساماندهی را شروع کند.

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: 70 درصد زباله ها را زباله تر و 30 درصد آن ها را زباله خشک تشکیل می دهند، برای تفکیک این طلای کثیف برنامه ریزی شود زیرا می تواند تاثیر بسیاری خوبی در درآمدزایی داشته باشد، شهرداری به این امر هم توجه ویژه ای داشته باشد.

وی ادامه داد: آبفای شهرستان نسبت به تکمیل شبکه فاضلاب اقدام کند تا برای افتتاح تصفیه خانه در دهه فجر آماده باشد، شهرداری قدس هم با مجوز رایگان 40 کیلومتر حفاری این فرصت را برای آبفا فراهم آورده است، اگر این امور در موقع لازم انجام نشوند موجب نارضایتی مردم می شود.

این مسئول اعلام کرد: نارضایتی مردم بزرگترین دشمن و خطر برای نظام و انقلاب است و، مردم عملکرد مسئولان را بر اساس فعالیت آن ها در شهر رصد می کنند، مسئولان باید با انجام صحیح و به موقع امور از نارضایتی مردم جلوگیری کنند و هدف باید حل مشکلات باشد، بهترین کاراین است که ایجاد زمینه و بستر مناسب با کار کارشناسی و تعامل برای حل مشکلات مردم فراهم شود.

سپس شهردار قدس اعلام کرد: در جلسات پیشین مقرر شده که 11 کیلومتر از اراضی کنار رودخانه کرج به طول 2 کیلومتر در اختیار شهرداری قرار گیرد تا شهرداری ایجاد فضای سبز و یا در موارد دیگر مانند تخلیه نخاله های ساختمانی از آن استفاده کند.

محمدصادق کولیوند افزود: طبق قانون مدیریت پسماند تهیه محل امن برای تخلیه نخاله های ساختمانی به عهده وزارت کشور است و مدیریت آن بر عهده شهرداری است، دفع نخاله های ساختمانی برای شهرستان قدس به یک معضل تبدیل شده و شهرداری به تنهایی از پس این مشکل برنمی آید.

سازمان بازیافت شهرداری تشکیل می شود

وی ادامه داد: شهرداری آمادگی دارد که اراضی مورد نیاز برای دفع نخاله های ساختمانی از اداره اوقاف و امور آب اجاره کند و از محیط زیست تقاضای همکاری دارد، همچنین شهرداری قصد دارد سازمان بازیافت شهرداری را ایجاد کند و فقط نیازمند مصوبه کارگروه پسماند شهرستان است.

این مسئول اعلام کرد: شهرداری همواره حسن نیت خود را برای کار با ادارات خدمات رسان شهرستان مانند ادارات آب، گاز و برق نشان داده است و گواه این حرف مجوز رایگان 40 کیلومتر حفاری به آبفای قدس است، اما برای جلوگیری از هزینه های اضافی اسفالت شهرداری ادارات خدمات رسان اول سال برنامه کاری خود را به شهرداری اطلاع دهند.



در پایان این جلسه مقرر شد که سازمان بازیافت شهرداری با اساس نامه تایید شده توسط مقامات ذیصلاح و بدون هیچ نیروی جدید تشکیل شود و ادارات خدمات رسان برنامه های سال خود را به تفکیک محل در اختیار شهرداری قرار دهند.

