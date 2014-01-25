جهاد کشاورزي نيشابور 48 ميليارد ريال در امورعمرانی زراعت هزینه کرده است

مهندس رضا جباران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد 122 پرونده مربوط به اجراي طرح‌هاي عمراني در بخش‌هاي مختلف زراعت، باغباني و مکانيزاسيون به بانک کشاورزي از ابتداي ابلاغ اعتبارات طرح توسعه کشاورزي نيشابور ارسال شده است و متقاضيان اجراي طرح‌ها نسبت به اخذ تسهيلات و اجراي پروژه‌هاي مصوب اقدام کرده‌اند.

وی بیان داشت: طرح‌هاي مذکور که کار احداث آن عموما در سال‌هاي 90 و 91 آغاز شده و در حال حاضر به بهره‌برداري رسيده شامل 14 گلخانه، يک واحد توليدي قارچ خوراکي و 97 پروژه اصلاح و احيای باغات نيشابور است.

رئيس اداره توليدات گياهي مديريت جهاد کشاورزي نيشابور ادامه داد: اين شهرستان با 71 هزار هکتار سطح کشت زراعت آبي، 17 هزار هکتار ديم و 474 هزار تن توليد محصولات زراعي در توليد 30 محصول مقام اول تا سوم استان را به خود اختصاص داده است.

جباران اضافه کرد: این شهرستان با وجود 21 هزار هکتار باغ و صد هزار تن توليد محصول باغي در توليد 20 محصول باغي داراي رتبه اول تا سوم استان است.