به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شکلک» با همکاری انجمن عکاسان خانه تئاتر از جامعه عکاسی تئاتر برای حضور در مسابقه عکس این نمایش دعوت می کند. به برگزیدگان جوایزی به ارزش یک ملیون تومان، هفتصد هزار تومان و پانصد هزارتومان از سوی کانون فرهنگی تبلیغاتی نور اهداخواهد شد.

همچنین مجموعه عکس‌های برگزیده نمایش در کتاب یادنامه «شکلک» به چاپ خواهد رسید این در حالی است که در طول اجرای این اثر گروه نمایش پذیرای هیچ عکاسی نخواهد بود.

نمایش «شکلک» 10 سال پیش با حضور پانته‌آ بهرام، احمد ساعتچیان، احمد مهرانفر و ستاره پسیانی در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت و در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاترفجر؛ جایزه بهترین نمایشنامه‌نویسی برای نغمه ثمینی، بهترین بازیگری زن برای پانته‌آ بهرام و جایزه بهترین موسیقی برای حیدر ساجدی را از آن خود کرد.

این نمایش که به جز ایران در فرانسه و هند نیز به اجرا درآمده است، این‌بار در تالار شمس (اکو) از هشتم بهمن ماه هرشب ساعت 20 با بازی پانته آ بهرام، امیر جعفری، ستاره پسیانی و نوید محمدزاده روی صحنه خواهد رفت.

کیومرث مرادی تاکنون کارگردانی آثاری چون «خواب در فنجان خالیم، «افسون معبد سوخته»، «شهر بدون آسمان»، «رازها و دروغ‌ها»، «رویای نیمه شب پاییز»، «مرگ و شاعر» و «ژولیوس سزار به روایت کابوس» را به روی صحنه برده است. نمایش «سیمرغ» نوشته محمد چرمشیر آخرین اثر کارگردانی شده توسط کیومرث مرادی بود که در سال 91 در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.