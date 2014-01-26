به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی با بیان اینکه وضعیت 80 درصد از غنی ترین منابع آب های زیرزمینی کشور بحرانی است گفت: به نوعی سفره های آب زیرزمینی کشور به شدت کاهش یافته است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: اگر به فکر حل مشکل کاهش آب های زیرزمینی نباشیم، در آینده مشکلات بسیاری خواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه مدیریت منابع آب کشور به بازنگری نیاز دارد بیان داشت: باید به همان اندازه که به بخش سازه ای و مهندسی حوزه آب اهمیت داده می شود به ارتقای سطح مدیریت در منابع آب نیز توجه شود.

میدانی خاطرنشان کرد: همه مدیران کشور و حوزه صنعت آب در مقطع بسیار سختی هستند و امیدواریم با تلاش همه همکاران در کشور از این آزمون سخت سربلند بیرون بیاییم. یکی از علل مشکلات حوزه آب کشور، مشکلات خشکسالی چند سال گذشته و تمرکز منابع آب کشور در نقاط خاص است.

وی با اشاره به اینکه ایران نسبت به جمعیت و وسعت، کشوری کم آب است گفت: خشکسالی های اخیر مشکلات حوزه های آبی کشور را چندین برابر کرده است. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تاکید کرد: از نظر خدمات مهندسی در زمینه سدسازی، شبکه های آبیاری، زهکشی و ساخت و تجهیزات این صنعت در جایگاه رفیعی قرار داریم در حالی که در ابتدا مهندسان صنعت سدسازی کشور با دست خالی وارد این عرصه شدند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: وقتی صحبت از مشکلات دریاچه ارومیه می شود، مدیران تنها به فکر انتقال آب از دریاچه خزر هستند که علاوه بر زمان بر بودن این پروژه، بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور نیز باید در این زمینه هزینه شود؛ در صورتی که می توان با اصلاح الگوی کشت و استفاده صحیح از آب های زیرزمینی، برخی از مشکلات دریاچه ارومیه را حل کرد.