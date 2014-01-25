اورژانس بیمارستان بیجار بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبر نگار مهر، نبی‌الله مهدویان ظهر امروز در جریان بازدید نماینده مردم شهرستان بيجار از روند پیشرفت ساخت اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) اين شهر اظهار داشت: اتمام این پروژه نیازمند 250میلیون تومان اعتبار است و به همين دليل انتظار مي رود كه اعتبار مورد نياز براي اين پروژه تامين شود .

وی افزود: با توجه به اینکه اورژانس فعلی بیمارستان امام حسین(ع) پاسخگوی نیاز شهروندان نبود با همکاری و اقدامات موثر ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان و خیرین حوزه سلامت اقدام به ساخت اورژانس جدید این بیمارستان شد.

مهدویان با اشاره به نياز جدي اين طرح اضافه کرد: مساحت زيربناي اين اورژانس 750 متر مربع است که در فاصله 50 متری بیمارستان احداث شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بیجار درباره اعتبارات اختصاص يافته و مورد نياز اين پروژه نيز گفت: تاکنون 800 میلیون تومان از اعتبارات داخلی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و کمک خیرین برای احداث این اورژانس صرف شده و طبق پیش بینی های بعمل آمده 250 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل آن مورد نیاز است.

وی یادآور شد: انتظار می رود با همکاری و مساعدت نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی مابقی اعتبار لازم برای خرید تجهیزات پزشکی این اورژانس در حداقل زمان ممکن اختصاص یابد تا به زودی مورد بهره‌برداری و استفاده عموم مردم قرار گیرد.