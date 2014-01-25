تيم فوتبال پاس همدان به جدال يزد لوله مي رود

به گزارش خبرنگار مهر، تيم پاس همدان يكي از نمايندگان استان در مسابقات ليگ دسته يك باشگاه هاي كشور است كه در گروه دوم قرار دارد و با تيم هاي نفت و گاز گچساران، ايران جوان بوشهر، نفت مسجد سليمان، پارسه تهران، پيكان تهران، يزد لوله، راهيان كرمانشاه، مس رفسنجان، ابومسلم، آلومينيوم، بدر بندر گنگ و پرسپوليس شمال هم گروه است.

تيم پاس همدان در چهار چوب هفته هفدهم بايد يك شنبه، ششم بهمن ماه به مصاف با تيم يزد لوله رود.

تيم پاس همدان در حالي به نبرد با تيم يزد لوله مي رود كه با انجام 14 بازي و كسب 17 امتياز در رده دهم و تيم يزد لوله نيز با انجام 15 بازي و كسب 20 امتياز در رده ششم جدول رده بندي قرار دارد.

ديدار بين دو تيم پاس همدان و يزد لوله به ميزباني تيم يزد لوله و در استاديوم نصيري يزد ساعت 14 روز يك شنبه ششم بهمن ماه انجام مي شود.

بازي بين دو تيم پاس همدان و يزد لوله را روح اله شریفی، محمد راهی، مهرداد بهرامی و وحید مالکی قضاوت مي كنند همچنين ناظر داوری نيز باغبان است.