بازسازی اتوبوس های متوقفی تبریز با 130 میلیارد ریال اعتبار/ ورود 40 اتوبوس بازسازی شده به شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس تقی زاده شنبه با اعلام این خبر گفت: دومین پروژه بازسازی اتوبوس های متوقفی اتوبوسرانی تبریز و حومه با اعتبار 130 میلیارد ریال و حمایت شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز آغاز شده که در این پروژه یکصد دستگاه از اتوبوس های متوقفی این شرکت بازسازی می شود.

تقی زاده در خصوص اهداف این پروژه نیز خاطر نشان شد: استفاده صحیح و اصولی از منابع موجود و افزایش ناوگان اتوبوسرانی و در نتیجه کاهش زمان انتظار مسافر ، توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش بار ترافیکی و هزینه سفر های درونشهری و نیز کاهش استفاده از خودرو های تک سرنشین و مقابله با پدیده آلودگی هوا از مهمترین اهداف اجرای پروزه بازسازی اتوبوس های متوقفی است.

وی در خصوص فرایند بازسازی اتوبوسهای متوقفی گفت: فرایند بازسازی کاملا" علمی و با رعایت الزامات فنی و استانداردهای مورد نیاز در بازسازی و با نظارت دقیق کارکنان فنی این شرکت در حال انجام است تا با توجه به محدودیت های سال های اخیر در خرید اتوبوس و عدم تخصیص سهمیه مورد نیاز و لزوم افزایش ناوگان، اقدامی موثر برای افزایش خدمات و کاهش زمان انتظار شهروندان در ایستگاههای اتوبوس صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در خصوص نتایج پروزه پیشین بازسازی اتوبوس های متوقفی این شرکت نیز اظهار داشت: با اجرای نخستین پروژه بازسازی، 40 دستگاه اتوبوس متوقفیپس از بازسازی در قالب شرکتهای خصوصی حمل و نقل درونشهری وارد شبکه حمل و نقل عمومی تبریز شده اند.

به گفته تقی زاده، با اجرای کامل این طرح 150 دستگاه اتوبوس متوقفی تا پایان نیمه اول سال آینده وارد ناوگان اتوبوسرانی می شود.