حسن بادامكي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم ما بعد از مسابقه با پديده شانديز از لحاظ روحي رواني در وضعيت بسيار خوبي به سر مي‌برد و بچه‌هاي تيم به يك خودباوري رسيده‌ و پذيرفته‌اند كه مي توانند در جمع مدعيان صعود به ليگ برتر قرار بگيرند.

وي با اشاره به مسابقه سياه‌جامگان در مقابل نفت آبادان گفت: نفت آبادان از معدود تيم‌هاي ليگ يك كشورمان است كه واقعا فوتبال بازي مي‌كند و بازيكنان اين تيم زير توپ زن نيستند و يك بازي خوب و منطقي و زميني انجام مي دهند.

وي افزود: اين بازي از آن جهت براي ما اهميت دارد كه ما با برد در اين بازي مي‌توانيم در جمع مدعيان صعود به ليگ برتر قرار بگيريم.

بادامكي با اشاره به محرميت كاپيتان تيم سياه جامگان در مسابقه با نفت آبادان عنوان كرد: سيروس سنگچولي دروازه‌بان و كاپيتان تيم‌مان به علت سه اخطاره بودن در مسابقه فردا در زمين حضور نخواهد داشت.

وي همچنين از بهبود مصدوميت حسين كياني ديگر بازيكن سياه جامگان خبر داد و اظهار كرد: با تلاش پزشكان كياني در مسابقه با صنعت نفت حضور خواهد داشت.

مسابقه تيم‌هاي سياه جامگان مشهد و نفت آبادان در چارچوب هفته هفدهم مسابقات فوتبال ليگ دسته يك كشور يكشنبه ششم بهمن ماه در ورزشگاه تختي مشهد برگزار مي‌شود.