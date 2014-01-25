به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح شنبه در نشست کارگروه مجتمع‌های فرهنگی، تربیتی و آموزشی کمیته امداد استان بوشهر اظهار داشت: کمک به دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد از جمله برنامه‌هایی است که در اولویت قرار دارد و برنامه‌های مختلفی در این راستا اجرا می‌کنیم.

وی از تبدیل دو مجتمع خوابگاهی کمیته امداد بوشهر به مجتمع استعدادهای درخشان خبر داد و اضافه کرد: تلاش داریم این مراکز را برای دانش‌آموزان نخبه و با استعداد تحت حمایت افزایش دهیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر ادامه داد: یکی از کارهای مهم فرهنگی در امداد، توجه به دانش‌آموزان به‌ویژه دانش‌آموزان با استعداد و مستعد تحصیل تحت حمایت است که تلاش داریم با اجرای برنامه‌های مختلف در این مسیر گام برداریم.

وی خواستار بازدید هفتگی مدیران امداد شهرستان‌ها از این مجتمع‌ها شد و افزود: ارتباط بین مشاوران خوابگاه‌ها با دانش‌اموزان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و امیدواریم شاهد همکاری مشترک برای حل مشکلات دانش‌آموزان باشیم.

تشویق دانش‌اموان ممتاز و دارای معدل بالا

محبی با اشاره به تشویق دانش‌اموان ممتاز و دارای معدل بالا، تصریح کرد: خدمات مختلف آموزشی، مشاوره‌ای و بهداشتی در این مجتمع‌ها ارائه می‌شود و باید تلاش کنیم تا شاهد ترویج فرهنگ مارآفرینی باشیم و دانش‌آموزان با بازار کار به خوبی آشنا شوند.

وی از ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای به دانش‌آموزان در مجتمع‌های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد خبر داد و بیان داشت: کمیته امداد در حال حاضر در شهرستان‌های بوشهر، دشتستان، گناوه و دشتی مجتمع‌های فرهنگی و تربیتی دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اهدای سبد بهداشتی با ارزش تقریبی 31 میلیون ریال در سال جاری، اضافه کرد: این بسته‌ها شامل بسته‌های بهداشت فردی، عمومی و کمک‌های اولیه، معاینه و غربالگری دانش‌آموزان و درمان آنها است.

وی همچنین از اهدای سبد بهداشتی فردی و عمومی به ارزش 145 میلیون ریال خبر داد و افزود: کارت بیمه برای دانش‌اموزان فاقد بیمه ساکن روستاها تهیه شده و به آنها داده شده است.