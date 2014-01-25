تلاش برای بهره برداری از طرح توسعه فرودگاه خرم آباد تا فروردین ماه 93

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد در سخنانی با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن این پروژه اظهار داشت: توسعه فرودگاه خرم آباد می تواند گامی مهم در مسیر رونق پروازهای این فرودگاه باشد.

وی عنوان کرد: در این راستا با پیگیریهای انجام شده و با همکاری قرارگاه خاتم الانبیا طرح توسعه فرودگاه خرم آباد اجرایی شد.

استاندار لرستان با تاکید بر تسریع در تکمیل این پروژه یادآور شد: مطابق گفتگویی که با پیمانکار پروژه داشتیم وعده دادند که طرح توسعه فرودگاه خرم آباد تا تیرماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

بازوند افزود: با این حال ما تاکید داریم که با سه شیفت کار کردن کارگاه پروژه زمینه بهره برداری از طرح توسعه فرودگاه خرم آباد تا فروردین ماه سال آینده فراهم شود.

وی با یادآوری اینکه بهره برداری از طرح توسعه فرودگاه خرم آباد مشکل این فرودگاه برای پذیرش هواپیماهای پهن پیکر را رفع خواهد کرد، افزود: این امر می تواند به راه اندازی پرواز حج و عتبات عالیات در استان کمک کند.

استاندار لرستان با اشاره به رایزنیهای صورت گرفته با سازمان حج و زیارت برای راه اندازی پرواز حج در فرودگاه خرم آباد ابراز امیدواری کرد که با بهره برداری از طرح توسعه این فرودگاه زمینه راه اندازی این پرواز فراهم شود.