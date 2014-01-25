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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

زارع به مهر خبر داد:

گرم تر شدن هوای قم در روزهای آغازین هفته/ ورود سیستم بارشی از سه شنبه

گرم تر شدن هوای قم در روزهای آغازین هفته/ ورود سیستم بارشی از سه شنبه

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان قم از گرم تر شدن هوا در روزهای آغازین هفته خبر داد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز شنبه هوای قم قسمتی تا نیمه ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد است.

وی ادامه داد: سمت باد در روز شنبه شمال غربی، سرعت باد بین هشت تا 13 متر بر ثانیه و حداقل دمای امروز 2 درجه و حداکثر دما نیز 16 درجه است.

مدیر کل هواشناسی استان قم گفت: در روز یکشنبه هوا صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

وی ادامه داد: در روز یکشنبه سرعت وزش باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دما یک و حداکثر دما نیز 17 درجه است.

زارع گفت: در روز دوشنبه هوا نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

وی ادامه داد: در روز دوشنبه سمت باد شمال غربی، سرعت وزش باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دما سه درجه و حداکثر دما نیز 18 درجه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی قم با بیان اینکه هوا در روزهای آغازین هفته گرم‌تر می‌شود، گفت: از روز سه شنبه سیستم بارشی وارد قم می‌شود و روزهای سه شنبه و چهارشنبه استان قم را در بر می‌گیرد.

 

کد مطلب 2221123

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