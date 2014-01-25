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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۹

دوشنبه و از طریق مرز شلمچه/

پیکر پاک 26 شهید دوران دفاع مقدس به کشور منتقل می شود

پیکر پاک 26 شهید دوران دفاع مقدس به کشور منتقل می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس قرارگاه جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دوشنبه هفته جاری پیکر 26 شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس یه میهن اسلامی منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین عشقی مسئول گروه تفحص ایران در عراق افزود: مراسم استقبال از این شهدا در مرز شلمچه برگزار می‌شود. پیکرهای این 26 شهید دوران دفاع مقدس در مرحله دوازدهم تفحص برون‌مرزی توسط جستجوگران این قرارگاه کشف شده است.

وی زمان انتقال پیکرهای این شهدا را ساعت 9 و 30 دقیقه روز دوشنبه اعلام کرد و گفت: پیکر شهدا از مناطق جزیره مجنون و فاو کشف شده و مربوط به عملیات خیبر و تک دشمن در فاو هستند.

عشقی از عموم مردم خوزستان و به‌ویژه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و کاروان‌های راهیان نور برای استقبال از پیکرهای شهدای هشت سال دوران دفاع مقدس دعوت کرد.

کد مطلب 2221126

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