به وزير پيشنهادي وزارت نفت اعتماد كنيم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين موافق وزير پيشنهادي نفت از سوي رييس جمهور خاطرنشان كرد: چرا نمي خواهيم اجازه بدهيم رييس جمهوري كه به صورت ويژه انتخاب شده است، اهدافش را با انتخاب اين وزرا به نتيجه برساند.



وي افزود : رييس جمهور به اين نتيجه رسيده است كه با انتخاب آقاي سعيدلو كه با وي سابقه همكاري دارد، مي تواند اهداف خود را محقق كند پس به او اعتماد كنيم.



وي جايگاه مخالفان وزيران را هموزن موافقان آنان خواند و گفت: پاسخ وزيران، شبهات ايجاد شده در ذهن مردم را برطرف مي ‌كنند.

اين عضو كميسيون انرژي خطاب به نمايندگان گفت: اگر بنده و شما مي‌خواستيم كابينه معرفي كنيم، قطعا شاكله‌اي متفاوت با اين شاكله معرفي مي‌كرديم. ولي الان اين رئيس جمهور بر اساس وعده‌هايي كه به مردم داده و برنامه‌هايي كه دارد اين شاكله را برگزيده، چرا كه اصل هم‌ خواني با رئيس جمهور و تعامل با ديگر بخش‌هاي كابينه اصول مهمي هستند.

وي در ادامه با طرح اين پرسش كه آيا رئيس جمهور بنا به ادعاي برخي، كسان ديگري را نمي ‌شناخته كه با اين بخش بيشتر آشنا باشند؟ گفت: همه ما مي ‌دانيم كه اين‌ گونه نيست و او از ميان1000 نفر، 100 نفر را (5 نفر براي هر وزارت‌خانه) برگزيد و به مجلس معرفي كرد كه دو نفر از وزراي سابق و 2 نفر از مديران سابق وزارت نفت از جمله آقاي دانشيار در ميان آنها بودند.

به گفته وي، انتخاب سعيدلو از ميان اين5تن به علت آن بوده است كه رئيس جمهور، او را منطبق با برنامه‌هاي خود يافته است كه هم از او آشنايي قبلي دارد و هم به توانايي او اعتماد دارد و با حضور او مي ‌تواند اهدافش را به ثمر برساند.

وي در واكنش به شب‌نامه‌هايي كه عليه سعيدلو در مجلس پخش شده بود، گفت: اقدامات هوشنگ بوذري كه رانده شده از كشور است و هر از گاهي نغمعه‌هايي را از سوي پايگاه‌هاي يارانه‌اي سر مي ‌دهد؛ مرا به ياد فرمايشي از مقام معظم رهبري در آستانه انتخابات پيشين مي‌اندازد كه فرمودند : دشمنان ما قطعاتي را براي تكميل توطئه عليه ما چيده‌اند و چينش اين قطعات ممكن است توسط خودي‌ها انجام بگيرد.

يحيوي با اشاره به ديداري كه با احمدي ‌نژاد داشته است، افزود: رئيس جمهور خودشان گفتند وقتي من كسي را به عنوان همكار معرفي مي‌ كنم از قول افراد مورد وثوق مطالبي مطرح مي‌شود كه فرد را يا به شقي ‌ترين فرد بدل كرده و يا به عرش مي ‌برد.

عضو فراكسيون اكثريت در واكنش به اظهارعدم توانايي سعيدلو از سوي مخالفان وي براي مديريت كلان در يك وزارتخانه، به چند سال معاونت وي در وزارت بازرگاني و فعاليت در زمينه‌هاي صادراتي معاونت صنايع نظامي اشاره كرد و او را فردي توانمند خواند.

وي تاكيد كرد: بايد به دكتر احمدي ‌نژاد فرصت داد تا براي تحقق وعده‌هاي ارائه شده به مردم، نيروهايش را انتخاب كند.

يحيوي به برنامه سعيدلو براي ايجاد پالايشگاه و رفع كمبود بنزين اشاره كرد و گفت: براي اجراي اين كارها نيازمند فرد قوي‌اي هستيم كه سعيدلو از مديران توانمند است و از عهده آن برمي‌آيد.