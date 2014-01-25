مسابقه پازل خانوادگي در همدان برگزار می شود

فرناز شيخ الاسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ايام برگزاري هفتمين جشنواره زمستاني همدان ورودي مجموعه تفريحي رنگين كمان براي عموم مردم رایگان است.

سخنگوي مجموعه تفريحي رنگين كمان استان همدان افزود: مسابقه پازل خانوادگي روزهاي پنج شنبه و جمعه دهم و يازدهم بهمن ماه در مجموعه تفريحي رنگين كمان برگزار مي شود.

وي بيان داشت: از علاقه مندان براي شركت در مسابقه پازل خانوادگي تقاضا مي شود به دليل ظرفيت محدود سالن با مراجعه و يا تماس تلفني با مجموعه رنگين كمان سریعتر ثبت نام به عمل آورند.

شیخ الاسلامي اضافه كرد: مسابقه پازل خانوادگي با اجراي عمو حميد و با حضور خانواده ها، پدربزرگ ها، مادربزرگ ها و نوه ها از ساعت 14 تا 16 در مجموعه تفريحي رنگين كمان واقع در بلوار ارم برگزار مي شود.

وی هدف از برگزاری این مسابقه را ایجاد فضای شاد و مفرح برای خانواده‌های همدانی و ایجاد فضای رقابتی فکری در بین خانواده‌ها دانست.

شیخ الاسلامی ابراز داشت: این مسابقه زمینه‌ شروع برنامه‌های مهیج دیگر برای خانواده‌های همدانی را فراهم می کند.