53 هنرمند با پوسترهایشان از اهدای عضو حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره مجازی افدستا، اقدام به برپایی مسابقه طراحی پوستر «در تو زندگی خواهم کرد» را با رویکردی به اهدا اعضای بدن پس از مرگ در سطح بین‌المللی و با حمایت مدرسه ایده برگزار کرد.

در این جشنواره 583 پوستر از 172 هنرمند از سراسر جهان به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی داورانی از کشورهای هلند، ایتالیا و ایران 73 از 53 هنرمند در گالری ایده به نمایش در آمده است.

آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه «در تو زندگی خواهم کرد» توسط جرزی اسکاکان از هلند، سرجیو اولیوتی از ایتالیا و سهند استاد آقا، علی دل زنده‌روی و کسری عابدینی از ایران انتخاب شده است.

در نمایشگاه طراحی پوستر «در تو زندگی خواهم کرد» آثار الیو دوئر و جاویر پرز از کشور فرانسه به همراه آثاری از بهزاد شهروان، ابوالفضل شفیعی همت آباد، فاطمه مقدسی، سارا فراست معمار، حسن سبزعلیان، آیه حیدری ، سارا باقری، جمال الدین رمضانی ، زهرا دلدار، حجت رحیمی، نوشین قنبر حیدری، احسان قاسمی نیا، علیرضا معظمی گودرزی، احمد وجدان نژاد، تخشا ناطقی نژاد، داود یوسفیان، حمید حمیدی، ناز موسوی، محمد امین کریمی، نفسیه دادجوی، غزل عرفان راد، بهنازآزاد، نوید رحمانی ، خورشید حسنوند، سپیده پوربابایی، حمید اقدسی یزدلی، بهنام تارخ ، حمید نجاتی، حمیدرضا توکلی، احمد صفار، شادی شیخ الاسلامی، فاطمه یادگاری فرد، ندا شیری جیان، زهرا گلدوزی، مهدی جوادپور، سحر شب افروز، بهارک قره باغی، مجتبی شبان، آرزو احمدی، علی مهدوی، رقیه قربانی، رضا جعفری‌جم ، مهدی گودرزی ، فاطمه کزازی ، یاسر قادر، شیدا فلاحی، عباس میرزاخانی، ابوذر محمدی در گالری ایده به نمایش در آمده است.

نمایشگاه طراحی پوستر «در تو زندگی خواهم کرد» تا 11 بهمن ماه در گالری ایده واقع در خیابان کریم‌خان زند، خردمند شمالی، خیابان هیجدهم شماره 26 میزبان علاقه‌مندان است.