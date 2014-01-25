ایام الله دهه فجر 38 پروژه در شهرستان گیلانغرب افتتاح می شود

جبار فرامرزی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر شهرستان گیلانغرب اظهارداشت: در ایام دهه فجر ۳۸ طرح به بهره برداری می رسد که برای اجرای این طرح ها در مجموع ۸۰ میلیارد و ۸۰۳ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح ها شامل آغاز عملیات اجرایی احداث یادمان شهدای گمنام، برق رسانی به یکی از روستاهای بخش مرکزی، آبرسانی به روستاهای چمن و نجار گلین، تکمیل فاز دوم پروژه دانشگاه آزاد و احداث و تجهیز کارگاه آموزشی است.

فرامرزی یادآور شد: اجرای فاز اول روکش آسفالت جاده گیلانغرب به اسلام آباد بطول ۱۱ هزار متر، آبرسانی به مجتمع مسکونی فاز دوم مسکن مهر، توسعه شبکه کابلی مخابرات شهری با یک هزار مشترک جدید تلفن ثابت از دیگر طرح های قابل بهره برداری در دهه فجر خبر داد.

سرپرست فرمانداری گیلانغرب در ادامه احداث ۲۶ واحد پرواربندی دام با ظرفیت دو هزار و ۲۰۰ راس، احداث سه واحد مرغداری گوشتی و تخم گذار صنعتی به ظرفیت ۶۰ هزار قطعه و اجرای طرح سیستم آبیاری تحت فشار با اشتغال زایی ۵۵ نفر بصورت مستقیم و ۹۰ نفر بصورت غیرمستقیم را از دیگر طرح های قابل بهره برداری این شهرستان در ایام الله دهه فجر خبر داد.

فرامرزی در پایان گرامیداشت ایام الله دهه فجر و بیان دستاوردهای ارزشمند نظام در این دهه برای مردم، را وظیفه ای عمومی برشمرد و گفت: اطلاع رسانی در این خصوص باید سرلوحه کار مدیران قرار بگیرد.