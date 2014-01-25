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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

بر سر مسایل مختلف تصویری

سازمان سینمایی و صدا و سیما به توافق رسیدند

سازمان سینمایی و صدا و سیما به توافق رسیدند

حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی با عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار و نشست دوستانه که به میزبانی سازمان صدا و سیما در ظهر روز پنج شنبه 3 بهمن برگزار شد، توافق در زمینه موضوعاتی چون پخش مستمر فیلم های مستند و کوتاه از شبکه مستند، توجه ویژه سازمان صدا و سیما به رایت فیلم های سینمایی، تشکیل کمیته مشترک برای حل مشکلات میان سینماگران و تلویزیون، پوشش مطلوب جشنواره بین المللی فیلم فجر، کمک به تبلیغ فیلم ها و پخش مطلوب تر تیزرهای سینمایی و ... حاصل شد.

رئیس سازمان صدا وسیما در این نشست، از آرامش ایجاد شده بر فضای سینمای کشور و به کارگیری مدیران صاحب نام و کارآزموده به عنوان دستاوردی مهم یاد کرد و جو حاکم بر سینمای امروز ایران را امیدوار کننده برشمرد.

در این نشست علیرضا رضا داد مشاور ارشد سازمان سینمایی و دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، حجت الله ایوبی را همراهی می کرد.

کد مطلب 2221145

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