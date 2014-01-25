انفجار خودرو بمبگذاری شده در بغداد/کشته و زخمی شدن64 نفر در خشونت های امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: در اثر انفجار بمب کار گذاشته در منزلی وابسته به یکی از نظامیان عراقی در شمال شرق بعقوبه در استان دیالی وی و شش نفر از اعضای خانواده اش کشته شدند.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق از انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه العامریه در غرب بغداد و کشته شدن سه نفر و زخمی شدن نه نفر دیگر خبر داد.

در اثر انفجار بمب در منطقه السیدیه در جنوب بغداد دو غیر نظامی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: در اثر انفجار بمب در نزدیکی یک بازار در منطقه مدائن در جنوب بغداد یک غیر نظامی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر افراد مسلح بامداد امروز یک پل ارتباطی میان کرکوک به بغداد را در شرق تکریت منفجر کردند که در نتیجه آن پنج غیر نظامی زخمی شدند و بخشی از پل فرو ریخت.

زخمی شدگان در داخل خودرو تاکسی در نزدیکی محل انفجار قرار داشتند.

یک منبع امنیتی در الانبار اعلام کرد: در اثر شلیک خمپاره به مناطقی از فلوجه پنج نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

منابع عراقی از کشته و زخمی شدن سه نفر در اثر انفجار بمب در مسیر گشتی نیروهای عراقی در غرب بغداد خبر دادند.

یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: تعدادی گلوله خمپاره به مناطق البو فراج و المعلمین و کوی افسران در شهر الرمادی فرود آمد که سبب کشته شدن دو غیر نظامی و زخمی شدن شش نفر دیگر شد.

از سوی دیگر ظهر امروز به وقت محلی افراد مسلح ناشناس به یک گشتی عراقی هنگام عبور از منطقه الغزلانی در جنوب غرب موصل حمله کردند که در اثر این حمله دو نظامی ارشد کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

پایگاه المسله به نقل از یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: نیروهای امنیتی موفق به هلاکت بیست تن از تروریست های داعش در منطقه البو فراج در استان الانبار شدند.

یک منبع امنیتی در استان بغداد از کشف یک انبار سلاح در شمال پایتخت عراق که حاوی مقادیر زیادی سلاح و مهمات بود خبر داد.