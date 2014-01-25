۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

داریوش شیبانی:

میزان بارش در گناباد نسبت به بیست سال قبل 45 درصد کاهش داشته است

گناباد - خبرگزاري مهر: رئیس اداره هواشناسی گناباد گفت: میزان بارش در 4 ماهه اول سال زراعی نسبت به دوره بیست ساله 45 درصد کاهش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش شیبانی ظهرشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی يعني مهرماه تا  پایان دیماه 24.3  بارندگی داشته‌ایم که نسبت به دوره  مشابه سال قبل که 50.3 میلیمتر بارندگی  بوده  است، 52 درصد کاهش نشان می‌دهد.

شیبانی افزود: میزان بارش در 4 ماهه  اول سال زراعی نسبت به دوره بیست ساله 45 درصد کاهش دارد.

وی تصریح کرد: در دیماه امسال کل بارش در شهرستان 1.7 میلیمتر بوده که در 19 سال گذشته بی سابقه است.

شيباني اظهار امیدواری كرد  كه در 2 ماه بهمن واسفند سال جاری بر اساس نقشه های پیش بینی هواشناسی میزان بارش‌ها به حد مطلوب برسد و کاهش بارندگی را تا حدودی جبران کند.

