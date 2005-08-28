فوتبال ايلام نيازجدي به توجه ويژه مسوولان سياسي استان وسازمان تربيت بدني دارد

به گزارش خبرنگار" مهر" استان مرزي ايلام كه با پيروزي انقلاب اسلامي درمدت 8 سال درگيرمستقيم جنگ تحميلي بود وجوانان اين استان درمدت جنگ درخط مقدم جبهه به دفاع ازاين آب وخاك برخاستند وصدها شهيد را فداي دين ومملكت شان كردند. انتظارمي رفت پس از پايان جنگ دولت توجه ويژه اي به مردم اين منطقه داشته باشد و جوانان اين استان با حمايتهاي بخش دولتي بتوانند درهمه زمينه ها بخصوص در زمينه ورزش به فعاليت بپردازند وهمانطوري كه درجنگ شايستگي هاي خود را به اثبات رساندند در زمينه ورزش نيزخود را درسطح كشور مطرح سازند اگرچه در رشته هاي انفرادي ورزشكاران اين استان تا حدودي خود را نشان دادند، ولي در رشته هاي تيمي بخصوص فوتبال به علت نداشتن توانايي هاي آنطور بايد وشايد موفق نبوده اند.

امسال ازاين استان تعداد يازده تيم در رده هاي سني مختلف در ليگهاي كشوري حضوردارند كه هيچكدام ازبازيكنان قرارداد مالي با تيمها ندارند وكليه قراردادها بدون دريافت وجهي ازسرپرستان تيم ها منعقد شده است و حتي هزينه هاي سفرتيمها و تغذيه آنان و البسه ورزشي با خودياري بازيكنان تامين مي گردد.

درسالهاي نه چندان دورتيم هايي مثل استقلال، دارايي، شاهد و شهيد صلاح الدين به علت نداشتن بضاعت مالي از فوتبال اين استان كناركشيده اند وتيمهايي كه هم اكنون در حال فعاليت هستند، ازهيچ جايي تغذيه مالي نمي شوند وشايد يكي دوسال آينده سرنوشت آنان هم به تيمهاي كناركشيده ازفوتبال استان هم گره بخورد و استاديومهاي شهرنيزخالي ازورزشكارشود.

درسالهاي 83 و84 بارقه هاي اميد در دل ورزشكاران اين استان بخاطرتصويب هيات دولت و مجلس درخصوص بند چ تبصره 7 بوجود آمد و تيمهاي ورزشي اين استان اميدوار شدند كه با كمك دستگاههاي دولتي ازاعتبارات خود يك درصد از اعتبارات دستگاههاي دولتي به امر ورزش اختصاص مي يابد، بتوانند درمسابقات قهرماني كشور بطورفعال وبدون دغدغه حضور داشته باشند و با توجه به اينكه در تمام استانهاي كشوراين اعتبارات درخصوص ورزش پرداخت شده است، اما در اين استان هنوز متولي اصلي دريافت اين بودجه از ادارات استان مشخص نشده وفقط برگزاري جلسات بند (چ) تبصره 7 درقانون بودجه بدون نتيجه برگزارمي شود وتاكنون پولي بابت اين مصوبه به هياتهاي ورزشي وتيمهاي ورزشي پرداخت نشده است.

جاي سوال است مديراني كه مصوبات دولت ومجلس را قبول ندارند، چگونه مي توانند به مردم محروم اين استان خدمت كنند؟

چرا بايد دريك استان همطراز استان ايلام نزديك به يك ميليارد تومان ازهمين بند و تبصره به ورزش اختصاص پيدا كند، ولي دراستان ايلام يك هزارم اين مبلغ هم كمك نمي شود ومديران دستگاهها هم به راحتي ازپرداخت سهم ورزشي عدول مي كنند و كسي دراين رابطه هم ازآنان بازخواست نمي كند.

جا دارد استاندارايلام وسازمان مديريت وبرنامه ريزي استان دراين خصوص دست به اقدامي جدي زده وبا گرفتن سهم ورزش ازمحل اعتبارات بند ( چ ) تبصره 7 باعث رونق ورزش دراستان شوند.

اين هيات درطول 4 سال گذشته فقط توانسته ازاعتبارات اختصاص يافته ازسوي فدراسيون فوتبال به فعاليتهاي روزمره خود ادامه دهد واين كافي نيست، چون اعتبارات فدراسيون هم براساس جمعيت استانها تقسيم مي شود ونمي تواند اين اعتبارات مشكل اساسي ما را حل كند، اگرچه رياست محترم فدراسيون توجه ويژه اي هم به استانهاي محروم دارد وجا دارد ازايشان وهمكارانشان تشكركنم، ولي بايد بگويم اين اعتبارات كافي نيست وبايد مسولان استان و ارگانها دراين خصوص تيمهاي اين استان را تحت پوشش ببرند تا ورزش اين استان بيش از اين دچار ركود نشود ومتاسفانه درمنطقه اي ازكشورقرارگرفته ايم كه420 كيلومترمرزمشترك با عراق دارد كه جنگ تحميلي باعث گرديد هيچگونه سرمايه گذاري دراين استان صورت نگرد وتنها كارخانه سيمان اين استان هم با ورزش بيگانه است.

ورزشكاران اين استان فقط حمايت مالي ازنظر وسايل ورزشي وامكانات وتغذيه مي خواهند، گرچه درسايراستانها پولهاي كلاني بابت قرارداد بازيكنان پرداخت مي شود. درصورتي كه اين پولها ازمحل اعتبارات ارگانها - دوايردولتي وحتي خود سازمان تربيت بدني وشركتهاي وابسته به دولت پرداخت مي شود وهم اكنون نزديك به 95 درصد تيمهاي شركت كننده درمسابقات مختلف كشوري تحت حمايت دولت مي باشند. گناه ورزشكاران اين استان چيست كه همانند سايراستانهاي ديگرنمي توانند از اعتبارات دولت وشركتهاي وابسته به دولت استفاده كنند.

درخاتمه ازاستاندارونماينده محترم ولي فقيه دراستان ومسوولين استان تقاضا داريم درخصوص تامين ورزشكاران اين استان همت عالي به خرج داده وبراي حضور قوي ورزشكاران اين استان درميادين ورزشي چاره انديشي كنند تا ورزشكاران با جمعيت 25 نفردريك دستگاه ميني بوس وخوردن ساندويچ با لباسها وكفشهاي پاره كه گاه عمرشان به 3 سال هم مي رسد، درمسابقات حضورمي يابند، بدون دغدغه خاطر وبا آرامش كامل درمسابقات شركت كنند.

* آبختي سنجابي - رئيس هيات فوتبال ايلام