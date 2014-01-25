فرهنگ سازی زیربنای توسعه شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد حیدری شنبه ظهر در نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر گچساران با اصحاب رسانه این شهر، افزود: نقش اصحاب رسانه در تحلیل واقعیت های جامعه کمک شایانی به تحقق اهداف مسئولان در توسعه شهرها خواهد کرد.

وی همچنین تقسیم بندی نقاط شهری را برای ارائه خدمات هرچه بهتر به این مناطق بسیار موثر دانست و تاکید کرد: اصحاب رسانه در این زمینه میتوانند چشم های بینای مسئولان باشند.

این مسئول همچنین از افزایش تعداد پل های عابر پیاده در سطح شهر گچساران خبر داد و افزود: کلیه پل های عابر پیاده این شهر به تابلوهای تبلیغاتی مجهز خواهند شد.

حیدری مشکلات عمده شهری گچساران را بیش از 100مورد عنوان کرد و افزود: با بازدیدهای میدانی صورت گرفته بسیاری از مشکلات در حال برطرف شدن هستند.

نایب رئیس شورای شهر گچساران از آغاز عملیات اجرایی چندین طرح عمرانی و خدمات شهری در سطح گچساران خبرداد و افزود: ساخت نمازخانه و سرویس بهداشتی، پیاده رو، ساماندهی بازار میوه فروشان و کیوسک های مطبوعاتی از مهمترین این پروژه ها است.