توقف شاخص بورس همچنان در کانال 82 هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار امروز با وجود اینکه افزایش بیش از 600 واحد را تجربه کرد، اما شاخص کل همچنان بر روی رقم 82 هزار واحد باقی ماند.

در جریان معاملات تالار هاي بورس اوراق بهادار مورخ شنبه 5 بهمن ماه، تعداد 620 ميليون سهم به ارزش بيش از 2 هزارو 659 ميليارد ريال در 88 هزار و 114 دفعه مورد معامله قرار گرفت.

شاخص کل با 641 واحد افزايش به رقم 82 هزارو 670 واحد رسيد. شاخص بازار اول با 443 واحد افزايش به رقم 61 هزارو 884 واحد بالغ گرديد و شاخص بازار دوم با 1409 واحد افزايش عدد 156 هزارو 459 واحد را تجربه کرد.

همچنين بيشترين حجم معاملات را شرکت هاي بانک صادرات، سرمايه گذاري دارويي تامين، سايپا ديزل‌، گروه مپنا، زامياد و گسترش ‌سرمايه‌گذاري ‌ايران­ ‌خودرو به خود اختصاص دادند.