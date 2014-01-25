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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۹

بنياد شهيد بر كيفيت داروي جانبازان نظارت می کند

بنياد شهيد بر كيفيت داروي جانبازان نظارت می کند

مدیرکل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در بحث نظارت بر کیفیت این داروها از آنجا که بنیاد نه تخصص دارد و نه امکانات بنابراین نمی توانیم وارد شویم و کار نظارت بر کیفیت داروها را وزارت بهداشت به عهده دارد به همین دلیل در آینده قرار است بخشی در معاونت احیا شود تاموضوع نظارت بر داروها و کیفیت آنها بررسی شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر ایرج عربی در مورد با نظارت بر کیفیت داروهای جانبازان گفت: نظارت بر کیفیت داروها بر عهده بنیاد نیست بررسی وضعیت داروها و سنجش کیفیت آن از زمان ورود حتی در ساخت و تولید تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان قرار دارد.
 
وی ادامه داد: اما معاونت درمان بنیاد بر روی بعضی از داروهایی که کمیاب می شود حساسیت دارد به عنوان مثال در رابطه با داروی جانبازان شیمیایی پیگیر هستیم که تمام داروهای خارجی و باکیفیت تهیه و در اختیار این عزیزان قرار بگیرد.
 
عربی با اشاره به نحوه درخواست داروهای خارجی برای جانبازان و ورود آنها گفت: برای درخواست داروها از خارج به ویژه کشور آلمان به شکل مستقیم به خانه آلمان نامه می زنیم و از این کشور داروها را به شکل مستقیم خریداری می کنیم و در بیمارستان های ساسان و خاتم در اختیار جانبازان که وضعیت شدیدتری دارند قرار می دهیم.
 
وی در رابطه با مصرف داروهای خارجی و داخلی در میان جانبازان گفت: همه جانبازان شیمیایی به ویژه آن عزیزانی که وضعیت شدیدتری دارند داروی خارجی با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می دهند اما برای جانبازانی که شیمیایی نیستند و از مشکلات ریوی رنج می برند داروی ایرانی تجویز می شود.
 
مدیرکل درمان بنیاد افزود: در بحث نظارت بر کیفیت این داروها از آنجا که بنیاد نه تخصص دارد و نه امکانات بنابراین نمی توانیم وارد شویم و کار نظارت بر کیفیت داروها را وزارت بهداشت به عهده دارد.
 
كه در آینده قرار است بخشی در معاونت احیا شود تاموضوع نظارت بر داروها و کیفیت آنها مورد بررسی قرار گیرد.
کد مطلب 2221181

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