حوزه سلامت نيازمند توجه جدي مسئولان/پيروزي انقلاب احياي آموزه هاي ديني در كشور را بدنبال داشت

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در جلسه شوراي فرهنگ عمومي سنندج اظهار داشت: توجه به حوزه سلامت نيازمند مديريت مسئولان است و با توجه به اهميت موضوع ضروري است كه برنامه ريزي هاي لازم در اين بخش صورت گيرد.

وي با اشاره به اينكه سلامت و فرهنگ سازي در اين بخش بايد به صورت مستمر صورت گيرد، يادآور شد: توجه به جزئيات در حوزه سلامت ضروري است و به همين دليل بايد مسئولان و مديران نيز در اين بخش به جزئيات توجه كرده و در راستاي نهادينه كردن فرهنگ سلامت در بين اقشار مختلف تلاش كنند.

نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري و رئيس شوراي فرهنگ عمومي سنندج ادامه داد: مباحث سلامت نبايد تنها مربوط به مناطق شهري و روستايي باشد بلكه انتظار مي رود كه مسئولان نظارت جدي تري بر اماكن بين راهي نيز داشته باشند تا خداي نكرده بي تفاوتي هاي اين گونه اماكن سلامت مردم را با مشكلاتي مواجه نكند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع تاثير پيروزي انقلاب اسلامي ايران در راستاي احيا آموزه هاي ديني اشاره كرد و افزود: پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام راحل (ره) باعث شد كه بار ديگر آموزه هاي دين مبين اسلام در كشور ما احيا شود و به همين دليل ما بايد همواره قدردان اين نعمت ارزشمند باشيم.

ماموستا مجتهدي با بيان اينكه امروز ايران اسلامي به بركت پيروزي انقلاب، در امنيت و آرامش كاملي قرار دارد، گفت: ايران اسلامي به دليل وجود امنيتي دارد در راستاي رسيدن به پله هاي پيشرفت و ترقي در حال رشد است و همه مردم نيز بايد با مشاركت در صحنه از اين دستاوردهاي ارزشمند دفاع كنند.

وي به ناامني در كشور هاي اسلامي منطقه اشاره كرد و يادآور شد: در حالي كه در كشورهاي اسلامي منطقه شاهد حوادث تلخ و ناگواري هستيم ولي خوشبختانه ايران اسلامي در امنيت كامل به دنبال نهادينه كردن الگوي كاملي از حكومت ديني و اسلامي است و اين فرصت ها در سايه عمل به دستورات دين مبين اسلام و آموزه هاي ديني به دست آمده است.

امام جمعه سنندج همچنين با اشاره به رسالت هاي مديران در راستاي خدمت گذاري به مردم در حوزه هاي مختلف افزود: مسئولان بايد ضمن بهره برداري از تمامي ظرفيت هاي در اختيار در راستاي خدمت رساني به مردم اقدام كرده و فرصت هاي بهتري را در راستاي رفع مشكلات كنوني فراهم كنند.

وي خواستار توجه به تامين نيازهاي مردم شد و بيان كرد: توجه به قانون و مقررات و تلاش براي توسعه جامعه از جمله نيازهاي اصلي در استان و ديگر مناطق كشور است و انتظار داريم كه در اين بخش شاهد اقدامات بهتري از سوي مديران و مسئولان باشيم.

جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان سنندج با دستور كار بررسي وضعيت فرهنگ سلامت در اين شهرستان برگزار شد و در ادامه هر كدام از اعضا به بيان ديدگاه هاي خود در اين بخش پرداختند.