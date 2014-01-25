اعتبار شوراها و توسعه اقتصادی مشکلات را حل می کند/ احداث سدهای کوچک راه حلی برای کمبود منابع آبی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه اعضای شورای استان البرز با حضور نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، معاون امور عمرانی استانداری البرز، رییس شورای شهر و اعضای شورای استان البرز پیش از ظهر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

محمود دادگو با اظهار این مطلب افزود: وقتی شورای استان تشکیل شد به تبع انتظارات زیادی ایجاد شد و شورای عالی استانها در دوره های گذشته خواسته های شوراها را برآورده نکرد.

وی در ادامه تاکید کرد: مشکلات زیادی به وجود آمد و عمده ترین مشکل شوراها با اداره کل راه و شهرسازی بوده است.

دادگو افزود: بازدید نقشه های هوایی اتوبان همت نشان دهنده این مسئله است که این پروژه به سرعت به پیش می رود و در انتها به یک بن بست می رسد و ترافیک سنگینی را به وجود می آورد و در ابتدای باید فکر اساسی برای حل این مشکل پیدا کرد.

دادگو: مشکلات شهری با هم فکری مسئولان حل می شود

وی در رابطه با قطار شهری هشتگرد یادآور شد: در پروژه قطار شهری هشتگرد همه باید سهیم باشیم و با همکاری و هم فکری مشکلات پیش روی این پروژه را حل کنیم.

رییس شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: امید است با تاکید بر اعتبارات شوراها تعامل و توسعه اقتصادی مشکل قطار شهری کرج حل شود.

این مسئول افزود: میادین عمومی، ترمینال ها و میادین میوه و تره بار همه درگیر مشکلات خاص خود هستند که با هم فکری مسئولین باید این مشکلات ریشه کن شود.

دادگو در ادامه اظهار داشت: مشکلاتی از قبیل ورودی و خروجی شهرها، وجود بافت های فرسوده، توسعه فضای سبز و اراضی قولنامه ای باید با وحدت رویه و اعتماد سازی مردم به شوراها حل شود.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم که شورای داشته باشیم که برای رضای خداوند و مردم فعالیت خود را شروع کند.

سریزدی: ادامه خط قطار شهری هشتگرد به قزوین کلید خورد

در ادامه مراسم معاون امور عمرانی استانداری اظهار داشت: باید در قالب توسعه راهها بتوانیم مسیرهای نفوذ کرج به شهرستان های استان را هموار کنیم.

مجید سریزدی تاکید کرد: تنها بیان مشکلات راه به جای نمی برد و باید راهکارهای برای حل مشکلات تعریف کنیم.

وی در ادامه افزود: یکی از رهکارهای اساسی استفاده از بازار سرمایه و تقویت سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

سریزدی خاطرنشان کرد: برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی چه از خارج به داخل کشور و چه از مرکز به استان ها و در نهایت از استان ها به شهرستان تلاش کنیم.

معاون امور عمرانی استانداری البرز یادآور شد: استانداری البرز فراخوان جذب سرمایه گذار را در قالب فراخوان" بُرد بُرد" مطرح کرده است که می تواند گره ای از مشکلات پیش رو را بردارد.

سریزدی در ادامه گفت: کلید ادامه خط قطار شهری هشتگرد به قزوین زده شده است و با امید به جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی می توان این پروژه را به سرانجام رساند.

وی در پایان از بحران کمبود آب یاد کرد و افزود: برای رفع بحران کمبود آب در استان با احداث سد های کوچک می توان تا حدودی بر این مشکل غلبه کرد.

اکبریان: تا 20 سال آینده همه چاه ها خشک شده و دیگر آبی نداریم

در خاتمه نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب افزود: مجمع نمایندگان استان البرز در هفته آینده در خصوص بحران کمبود آب با وزیر نیرو جلسه ای خواهند داشت.

عزیز اکبریان در پایان یادآور شد: شهر کرج و تهران با خطر کمبود جدی آب مواجه هستند، در حال حاضر با کمبود آب مواجه هستیم ولی تا 20 سال آینده دیگر آبی نخواهیم داشت و همه چاهها خشک خواهد شد.

گفتنی است، اعضای شورای استان البرز متشکل از 5 نفر هستند و هر شهرستانی یک نماینده در شورای استان دارد، اعضای شورای استان البرز متشکل از نمایندگان شهرهای کرج، طالقان، اشتهارد، نظرآباد و ساوجبلاغ هستند.

در این مراسم محمد صادقیان، حمیدرضا ابوالحسنی، بهروز حمزه زاد، ابوطلب ندرلی و سادات رسول تودیع شدند و ناصر گروسی به عنوان ریس شورای استان البرز، محمد نقدینه به عنوان نائب ریس شورای استان البرز، مریم درهم بخش به عنوان دبیر شورا، اسحاق میرابوالقاسمی به عنوان خزانه دار و رضا فیروز رنجبری به عنوان عضو شورای استان البرز معارفه شدند.

و در پایان مریم درهم بخش، رضا فیروز رنجبری و اسحاق میرابوالقاسمی به عنوان نمایندگان استان البرز در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.