استان هرمزگان به مرکز تبادل استاد و دانشجو مبدل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رستمی ابوسعیدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران استان هرمزگان را مرکز تبادلات تجاری و توریستی عنوان کرد و افزود : این موقعیت استراتژیک می تواند دانشگاه های بین المللی استان هرمزگان را به مرکز تبادلات استاد و دانشجو مبدل سازد.

نماینده تام الاختیار ریاست عالی دانشگاه در استان های کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان با اشاره به بدو تاسیس این دانشگاه گفت: هیچ کسی فکر نمی کرد که این دانشگاه بتواند با این سرعت به بزرگترین دانشگاه حضوری جهان مبدل شود و توسعه پیدا کند.

وی با تاکید بر نقش مثبت دانشگاه آزاد در تعلیم وتربیت جوانان افزود: با تاسیس این دانشگاه نیمی از بار سنگین آموزشی از دوش آموزش عالی کشور برداشته شد و مسیر توسعه شتاب بیشتری گرفت.

رستمی، کیفیت را یکی از ارکان مهم آموزشی قلمداد کرد و تاکید کرد: در کنار رشد کمی واحد ها و مراکز باید رشد کیفی نیز به خوبی صورت گیرد تا دانشگاه ها بتوانند با تولیدات علمی خود، به فن آوری های علمی برسند و تولید ثروت کنند.

وی خواستار شناسایی و تعطیلی واحدها و مراکز ضرر ده شد و گفت: علاوه بر اینکه در این برهه زمانی باید به شهریه به عنوان منبع درآمد اصلی نگریسته نشود ولی واحدهاو مراکزی که قادر به جذب دانشجو نیستند و ضررده محسوب می شوند بدون شک وابستگی آنان به شهریه نیز بسیار بالا است و تعطیلی آنان به نفع دانشگاهست.

رستمی، شرایط استان هرمزگان را خاص اعلام کرد و گفت: موقعیت ممتاز این استان فرصت های خوبی را در اختیار دانشگاه ها قرار داده و باید دانشگاه پتانسیل های منطقه را بشناسند و از فرصت های پیش رو استفاده لازم و کافی را ببرند.

این مسؤول تصریح کرد: باید فارغ التحصیلان دارای مهارت فنی باشند تا بتوانند کارآفرینی کرده و ایجاد اشتغال کنند.

نماینده ریاست عالی دانشگاه در هرمزگان، با اشاره به جذب استادان مجرب در دانشگاه، خواستار توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی شد و افزود: باید زمینه لازم برای حرکت واحد ها و مراکز به این سو با جدیت پیگیری و اقدام شود تا از مهاجرت جوانان به خارج کشور جلوگیری شود.

وی تعداد دانشجویان متقاضی تحصیل در خارج از کشور را حدود 140 هزار نفر عنوان کرد و گفت: اکثریت آنان متقاضی تحصیلات تکمیلی بوده و علاوه بر پیامدهای اقتصادی این مهم، در صورت برگشت آنان به کشور بعد فرهنگی نیز باید دور از نظر نباشد و این معضلی است که باید توسط دانشگاه های داخلی حل و فصل شود.