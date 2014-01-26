تصویر ارزان ترین نمایشگر شفاف دنیا/ هر پنجره یک تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان می گویند این نمایشگرها را می توان به هر پنجره ای چسباند. این نمایشگر با افزودن نانوذرات ریزی که نور آبی را به یک پلیمر مایع می تاباند ساخته می شود.

این نانوذرات با چشم انسان قابل مشاهده نیستند از این رو این سطح شفاف به نظر می رسد اما این در حالی است که تصاویر در نور آبی نشان داده می شود.

این نمایشگر توسط دانش پژوهان دانشگاه فناوری ماساچوست، دانشکده فیزیک دانشگاه هاروارد و مرکز زیست شیمی "اج وود" ارتش آمریکا ساخته شده است و می تواند برای تبلیغات بر پنجره فروشگاه ها و یا ارائه های اداری مورد استفاده قرار گیرد.

نمایشگرهای شفاف محصولات جدیدی نیستند و از عینک گوگل گرفته تا نمایشگرهای رایانه ای سبک گزارش در بازار وجود دارند.

در حالی که این محصولات پیچیده و گرانقیمت هستند و اغلب در آنها از لامپ های LED استفاده شده است اما این شیوه نوین، بسیار ساده است.

به گفته پژوهشگران ام ای تی، در این شیوه پیش از سخت شدگی پلیمر، نانوذرات به آن افزوده شده اند. تنها چند هزارم یک گرم نانو ذره برای هر سانتی متر نمایشگر لازم است یعنی این فناوری نسبتا ارزان است.

در این نمایشگر شفاف جدید، هر ذره فقط یک رنگ را بازمی تاباند و در این صورت نمایشگرها فقط یک رنگ از تصویر را نشان می دهند.

محققان می گویند امکان چند رنگی کردن این نمایشگر وجود دارد اما باید نانوذرات بیشتری به این نمایشگر افزوده شود که البته این کار می تواند به مات شدن این نمایشگر منجر شود.

طراحان این نمایشگر ضمن تاکید بر ساخت این نمایشگر می گویند می توان این ورقه پلاستیکی را به هر سطحی چسباند.

نتایج این تحقیقات درنشریه ارتباطات نیچر منتشر شده است