نرخ پایین جرائم کارکنان نیروهای مسلح در استان سمنان/ پیشگیری از وقوع جرم ساده ولی پیچیده

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، حجت الاسلام عباسعلی فراتی صبح شنبه در نشست آگاه سازی حفاظتی کارکنان انتظامی استان سمنان افزود: در برخی از شهرستان های این استان امسال تاکنون تنها یک پرونده در این سازمان تشکیل شده است که این امر شایسته تقدیر است.

وی با تاکید بر نگاه ویژه مقام معظم رهبری نسبت به صیانت و پیشگیری در مجموعه نیروهای مسلح افزود: بازخوانی رهنمودهای فرمانده کل قوا در خصوص اهمیت و جایگاه نیروی انتظامی ضروری است.

وضعیت نیروهای مسلح در مسئله پیشگیری از وقوع جرم مناسب است

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وضعیت بسیار مناسب نیروهای مسلح در مسئله پیشگیری از وقوع جرم، تصریح کرد: نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین نهاد موفق در کشور در مسئله پیشگیری از وقوع جرم عملکرد بسیار مطلوب و قابل قبولی داشته است.

فراتی خاطرنشان کرد: مجموع اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری از وقوع جرم موجب کاهش بیش از 20 تا 25 درصدی جرایم در این نیروها مسلح شده که این یک افتخار بزرگ برای کشور است.

وی افزود: ارتکاب جرم در سطح نیروهای مسلح در مقایسه با جرایم و تخلفات عمومی در سطح جامعه بسیار پایین و غیرقابل مقایسه است.

جامعه غربی تنها راه مقابله با جرم و جنایت را کیفر و مجازات عملی می داند

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه طولانی جرم و جنایت در زندگی و جامعه بشری، خاطرنشان کرذ: ناهنجاری و رفتارهای غلط اجتماعی از سنخ جرم و جنایت دارای یک سابقه طولانی در جامعه بشری است و جوامع مختلف با این معضل و چالش در همه دوران مواجه بوده‌اند.

فراتی با بیان اینکه جامعه غربی تنها راه مقابله با جرم و جنایت را کیفر و مجازات عملی می داند، تصریح کرد: جوامع بشری به ویژه در دنیای غرب تنها راه مقابله با جرم و جنایت را مجازات و کیفر عملی می دانند در حالی که اسلام و مکتب الهی دستور و برنامه‌ دیگری برای مقابله با جرم و جنایت دارد.

وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم در عین حال ساده، اما پیچیده است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی، بومی سازی و مدیریت صحیح در اجرای قوانین ابلاغ شده برای جلوگیری از وقوع جرم یکی از اولویت های و نیازهای اصلی برای آگاهی بخشی و کاهش جرائم در نیروهای مسلح است.

ضرورت هوشیاری و داشتن بصیرت در نیروهای مسلح

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت هوشیاری و داشتن بصیرت در پرسنل این نیرو تاکید کرد و گفت: باید بدانیم خطر در کمین همه است و نباید فریب تحرکات شیطانی مارهای خوش خط و خال را بخوریم.

فراتی با اشاره به روایتی از حضرت علی (ع) توصیه کرد: باید مراعات حال افراد زیرمجموعه را داشت.

وی مردم را حلال مشکلات کشور دانست و با اشاره به وقایع فتنه 88 تاکید کرد: اگر حماسه ماندگار نهم دی نبود به طور قطع باید هزینه های زیادتری برای برچیدن بساط فتنه می پرداختیم.

پیشگیری از وقوع جرم ساده ولی پیچیده است

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی را تنها دستگاه فعال در نقاط دور افتاده کشور دانست و گفت: مامورانی که در این گونه نقاط خدمت می کنند با برخورد و خدمات دهی مطلوب خود به مردم نقش مهمی در جلب حمایت های عمومی از انقلاب دارند.

فراتی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم ساده ولی پیچیده است، تصریح کرد: برنامه ریزی، بومی سازی و مدیریت صحیح در اجرای قوانین ابلاغ شده برای جلوگیری از وقوع جرم یکی از اولویت های و نیازهای اصلی برای آگاهی بخشی و کاهش جرائم در نیروهای مسلح است.

سردار محمدرضا میرزایی، فرمانده انتظامی استان سمنان نیز در این نشست اقدامات صیانتی و پیشگیرانه در مجموعه انتظامی این استان را تشریح کرد.