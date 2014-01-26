دو نفر به اتهام حفاري غيرمجاز در دره شهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانگير زارعي عصر شنبه در جمع خبرنگاران در تشريح اين خبر گفت: به دنبال اطلاع مردم مبني بر حضور دو نفر ناشناس با يک دستگاه خودرو پاژن در يکي از شهرک هاي شهرستان مأمورين بلافاصله به محل اعزام شدند.

وي اضافه کرد: ماموران اعزامي در بررسي هاي خود متوجه شدند ب رروي خودور آثار ساچمه فشنگ وجود دارد که جهت بررسي بيشتر خودرو به همراه افراد به مقر انتظامي دلالت داده شدند.

اين مسئول انتظامي تصریح کرد: سرانجام مشخص شد اين افراد جهت حفاري غيرمجاز وارد شهرستان شده و وقتي با ممانعت اهلي مردم مواجه مي شوند با آنان درگير مي شوند.

سرهنگ زارعي اظهار داشت: خوشبختانه اين درگيري تلافات جاني و مالي درپي نداشته است.

فرمانده انتظامي شهرستان دره شهر در پايان با اشاره به تحت نظربودن متهمان گفت: در اين راستا پرونده اي تدوين و به مقامات قضايي ارسال شده است.