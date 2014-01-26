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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۷

سرهنگ زارعی خبر داد:

دو نفر به اتهام حفاري غيرمجاز در دره شهر دستگیر شدند

دو نفر به اتهام حفاري غيرمجاز در دره شهر دستگیر شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي شهرستان دره شهر از دستگيري دو نفر به اتهام حفاري غير مجاز در يکي از شهرک هاي اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانگير زارعي عصر شنبه در جمع خبرنگاران در تشريح اين خبر گفت: به دنبال اطلاع مردم مبني بر حضور دو نفر ناشناس با يک دستگاه خودرو پاژن در يکي از شهرک هاي شهرستان مأمورين بلافاصله به محل اعزام شدند.

وي اضافه کرد: ماموران اعزامي در بررسي هاي خود متوجه شدند ب رروي خودور آثار ساچمه فشنگ وجود دارد که جهت بررسي بيشتر خودرو به همراه افراد به مقر انتظامي دلالت داده شدند.

اين مسئول انتظامي تصریح کرد: سرانجام مشخص شد اين افراد جهت حفاري غيرمجاز وارد شهرستان شده و وقتي با ممانعت اهلي مردم مواجه مي شوند با آنان درگير مي شوند.

سرهنگ زارعي اظهار داشت: خوشبختانه اين درگيري تلافات جاني و مالي درپي نداشته است.

فرمانده انتظامي شهرستان دره شهر در پايان با اشاره به تحت نظربودن متهمان گفت: در اين راستا پرونده اي تدوين و به مقامات قضايي ارسال شده است.

 

کد مطلب 2221208

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