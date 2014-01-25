بیش از پنج هزار نفر از فرزاندان شهدا در اصفهان بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رجایی ظهر شنبه در بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به وجود پیکر مقدس 23 هزار شهید در استان اصفهان اظهار داشت: هنوز پیکر یک هزار و 300 شهید اصفهانی به خانواده هایشان تحویل نشده است.

وی با بیان اینکه یک چهارم از شهدای استان اصفهان در 8 سال دفاع مقدس متاهل بوده اند، بیان داشت: در حال حاضر 12 هزار فرزند شهید در استان اصفهان وجود دارد که اکثر آنها جزء نخبگان و دارای تحصیلات آکادمیک هستند.

مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان با اشاره به وجود 49 هزار جانباز در استان اصفهان اظهار داشت: همچنین 42 هزار آزاده کشور نیز از استان اصفهان هستند.

در اصفهان به حقوق جامعه ایثارگری بی توجهی می شود

وی بابیان اینکه در استان اصفهان نسبت به حقوق جامعه ایثارگری توجهی نمی شود، ادامه داد: بیکاری و عدم ارایه تسهیلات به جامعه ایثارگری استان اصفهان بزرگ ترین ظلمی است که رد حال حاضر به این قشر از جامعه تحمیل می شود.

رجایی ادامه داد: در استانی که منبع اشتغال است و زمینه اشتغال بیکاران دیگر استان ها و کشورها را فراهم می کند بیش از پنچ هزار نفر از فرزندان شهدا بیکار هستند و هیچ فرصت شغلی برای آنها ایجاد نشده است.

وی طلاق را نیز یکی دیگر از معضلات پیش روی خانواده های شهدا در استان اصفهان اعلام کرد و اظهار داشت: معضل بیکاری و عدم تامین معیشت خانواده بزرگ ترین دلیل افزایش طلاق در بین خانواده های شهدا در استان اصفهان است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با بیان اینکه در خصوص ارایه تسهیلات به ایثارگران در استان اصفهان خلاء قانونی وجود ندارد، بیان داشت: در این راستا کم کاری برخی ادارات و ارگان ها این شرایط را برای ایثارگران استان ایجاد کرده است.

سالن گلستان شهدای اصفهان غیر استاندار است

وی همچنین به وضعیت نامناسب سالن گلستان شهدای اصفهان اشاره و ادامه داد: در طول یک سال بر اساس مستندات 500 برنامه فرهنگی در سالن گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود و این در حالی است که چهار نهاد رسمی حوادث غیر مترقبه، سازمان آتش نشانی، اداره برق و اداره گاز استان طی نامه های متعددی این سالن را برای برگزاری برنامه های مختلف غیر استاندارد اعلام کرده اند.

رجایی با بیان اینکه بیش از 11 سال است که بررسی شرایط سالن گلستان شهدای اصفهان در دستور کار قرار گرفته است، افزود: روابط یخ زده بین دستگاهی دراصفهان این پروژه را معلق و بلاتکلیف نگه داشته است.