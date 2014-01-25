تفاهم نامه همکاری راه آهن و بنادر و دریانوردی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره سازمان بنادر و دریانوردی کشور و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی تنگناهای موجود و راهکارهای تقویت حمل و نقل ترکیبی از طریق توسعه ظرفیت های شبکه ریلی به میزبانی بندر شهید رجایی برگزار شد. در این نشست علاوه بر مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره دو مجموعه، مدیران کل حوزه دریایی و بندری و راه آهن سه استان هرمزگان، خوزستان، مازندران نیز حضور داشتند.

حاصل هم اندیشی مدیران ارشد سازمان بنادر و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انعقاد یک تفاهم نامه دو جانبه میان مدیران اجرایی این سه استان برای رفع موانع موجود بر سر راه افزایش نقش آفرینی حمل و نقل ریلی در بنادر تجاری و همچنین تقویت ظرفیتهای حمل و نقل ترکیبی در این استان ها بود.

برگزاری نشست مشترک مدیران بنادر و شرکت راه آهن به صورت دوره ای

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جمع بندی سفر به استان هرمزگان از تداوم برگزاری نشست های هم اندیشی مدیران استانی بنادر و دریانوردی و راه آهن کشور به صورت دوره ای خبر داد.

وی افزود: تصمیماتی در مورد بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره)، خرمشهر و امیرآباد درقالب یک تفاهنمامه همکاری اتخاذ شد.

سعیدنژاد ضمن اضافه کردن این مطلب که در نشست مذکور چگونگی افزایش سهم شبکه ریلی در حمل و نقل کالا از طریق بنادر کشور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت، اضافه کرد: با توجه به سیاست های کلان کشور نیاز است با تلاش مضاعف و همکاری بیشتر این سهم را افزایش دهیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد، با عملی شدن این تصمیمات شاهد فراهم شدن بستر لازم به منظور تسهیل عملیات صادرات، واردات و ترانزیت در بنادر تجاری بزرگ کشور باشیم.

توسعه صادرات، واردات و ترانزیت ریلی از بنادر کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت های کریدور شمال-جنوب، مهمترین مباحثی بود که مدیران ارشد حمل و نقل کشور در این نشست پیرامون آن به بحث و تبادل نظر نشستند.

ارزیابی ظرفیت های حمل ونقل ترکیبی در بزرگترین بندر تجاری کشور

عالی ترین مقام سازمان بنادر و دریانوردی کشور در جریان سفر خود به هرمزگان به همراه مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ضمن بازدید از اداره کل بنادر و دریانوردی این استان که راهبری بیش از70 بندرکوچک و بزرگ را بر عهده دارد، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات و دستاوردهای مجتمع بندری شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور و دروازه طلایی اقتصادی ایران در زمینه حمل ونقل ترکیبی و همچنین زیرساخت های ریلی این بندر قرارگرفت.

سعیدنژاد در جریان بازدید از پایانه ریلی- کانتینری بزرگترین بندر تجاری کشور از نزدیک با فعالان بخص خصوصی حاضر در این پایانه دیدار کرد و در خصوص راهکارهای حل مسائل و مشکلات کاری این حوزه، با آنان به گفت و گو پرداخت.

همچنین بازدید از بندر شهید باهنر به عنوان قدیمی ترین بندر صادراتی استان هرمزگان، پایان بخش سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور به پایتخت اقتصادی ایران بود.