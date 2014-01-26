مجلس در پی توقف افزایش حقوق افراد پر درآمد/ کاهش فاصله 15 برابری درآمد دهک بالا و پایین به 7 برابر

عباس قائد رحمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی گفت: تصمیم و نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش بودجه این نهادها و به تبع آن مستمری مددجویان است اما در نهایت بودجه باید به تصویب کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس برسد.

وی با اشاره به اینکه محدودیت منابع امکان افزایش بیش از اندازه بودجه نهادهای حمایتی را نمی دهد، گفت: تمامی دستگاهها نیاز به اعتبار دارند، اما نظر تمامی نمایندگان بر روی نهادهای حمایتی مثبت است و با توجه به تورم و مشکلات مردم در لایحه بودجه، توجه ویژه ای به افراد در معرض آسیب و آسیب پذیر انجام شده و پیشنهاداتی برای افزایش اعتبار آنها ارائه کرده ایم .

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی مجلس با اشاره به اینکه در صورت افزایش اعتبارات مستمری ها نیز زیاد می شود، گفت: امروز در مجلس تبصره فاز دوم هدفمندی یارانه ها بحث و بررسی می شود و در صورت تصویب نهایی از این اعتبار برای رفع نیازهای گروههای آسیب پذیر که مددجویان نیز جزئی از آنها هستند، هزینه خواهد شد.

به گفته وی، نمایندگان برای اینکه درصد قابل توجهی متناسب با تورم به حقوق مستمری بگیران و مددجویان و همچنین کارمندان کم درآمد اختصاص پیدا کند تصمیم گیری خواهند کرد و در مجموع میزان افزایش حقوق تعیین و تکلیف می شود.

قائد رحمت تاکید کرد: به همین منظور روز گذشته جلسه ای با حضور هیئت رئیسه مجلس در مورد نهادهای حمایتی و افزایش مستمری و حقوق مددجویان و همچنین بازنشستگان برگزار و تصمیم گرفتیم پیشنهادی مبنی بر اینکه فاصله درآمدی میان دهکهای پردرآمد و کم درآمد جامعه کم شود را مطرح کنیم که بر این اساس بجای اینکه سالانه درصدی بر روی حقوق تمامی اقشار جامعه اضافه شود، حقوق پردرآمدها متوقف شده و در ازای آن حقوق و مستمری افراد کم درآمد، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی افزایش پیدا کند.

به گفته وی، در صورت اجرایی شدن این تصمیم فاصله سقف و کف حقوق و مزایای افراد کم درآمد و پردرآمد کم شده و به 7 برابر خواهد رسید، در حالی که این فاصله در حال حاضر 15 برابر است یعنی در برخی موارد حقوق افراد پردرآمد 15 برابر افراد کم درآمد است و این کار باعث می شود تورم کنترل و سطح رفاه نسبی در جامعه برقرار شود.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه چندین طرح ویژه را برای افزایش حقوق کم درآمدها و کنترل تورم در جامعه دنبال می کنیم، گفت: کاهش فاصله حقوقی یکی از این راههاست که امیدواریم در صورت تصویب در مجلس مطرح و تایید شود.