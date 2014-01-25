شهرهای چهارمحال و بختیاری فضای سبز استاندارد ندارند/ وجود 11 کانون مولد گرد و غبار

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: بهره برداری بیش از حد منابع آب، کشت نا مناسب در سطح اراضی، عدم وجود کمربند سبز در حاشیه شهر ها باعث شده دشت های ما رو به بیابان زایی پیش رود.

وی با اشاره به اینکه دشت شهرکرد اصلی ترین کانون گرد و غبار در این استان است، تصریح کرد: بیش از گذشته در دشت های این استان بیابان زایی مشروط شده است.

یوسف پور ادامه داد: پاییز سال جاری میزان آلایندگی 12 برابر حد مجاز بوده است اما نسبت به کلان شهر ها آلایندگی چندانی در این استان مشاهده نشده است.

وی با اشاره به اینکه بیابان زایی بحث جدی است، اذعان داشت: سالانه هزار هکتار از عرصه های جنگلی را از دست می دهیم و به این خاطر عرصه های جنگلی تبدیل به بیابان زایی می شود.

هر هکتار از عرصه های جنگلی64 تن گرد و غبار را جذب می کند

مدیر کل محیط زیست چهار محال و بختیاری گفت:11 کانون مولد گرد و غبار در این استان وجود دارد که بهره برداری بیش از حد از منابع آب یکی از اصلی ترین عوامل بیابان زایی و ایجاد گرد و غبار در این استان بوده است.

یوسف پور تصریح کرد: مدیریت صحیحی در خصوص منابع آب در این استان صورت نمی گیرد و لازم است در این خصوص نیز تدبیری اندیشیده شود.

مدیرکل محیط زیست چهار محال و بختیاری تاکید کرد: استفاده از تمامی ظرفیت های آموزشی، فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی و ... در حفظ محیط زیست لازم و ضروری بوده و لازم است همه اقشار مردم در این امر محیط زیست را یاری کنند.

یوسف پور افزود: مالک اصلی طبیعت خود مردم هستند پس لازم است فرهنگسازی صورت گیرد که برای حفظ محیط زیست ابتدا خود مردم در حفظ آن تلاش کنند.