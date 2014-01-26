پوستر «لامپ 100» چگونه طراحی شد/ گره خوردن لامپ با اعتیاد

محمدحسین هوشمندی که طراحی پوستر فیلم «لامپ 100 » به کارگردانی سعید آقاخانی را برعهده داشته است در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این پوستر توضیح داد: تمام آنچه که در این پوستر آمده اتفاقاتی است که در فیلم افتاده و براساس ایده و نام فیلم شکل اصلی پوستر شکل گرفت.
وی افزود: در این پوستر من کارم را با یک لامپ شروع کردم و کلیات پوستر را در یک لامپ به تصویر کشیدم. این لامپ نقشی اساسی در فیلم سعید آقاخانی دارد و یک اسم تزئینی نیست.
هوشمندی خاطرنشان کرد: در این فیلم دو عنصر وجود دارد که من نیز آنها را در پوستر اصلی فیلم به کار گرفتم؛ یکی از آنها یک ماشین است و دیگری لامپ. با دیدن فیلم متوجه میشوید که این دو عنصر در داستان نقش مهمی دارند.
وی اتفاقی که برای لامپ میافتد را سوژه داستان دانست و بیان کرد: این پوستر بازتابی از یک اتفاق و جریانی است که در فیلم رخ میدهد که باید فیلم را ببینید تا متوجه شوید منظور پوستر چیست.
طراح پوستر «گذشته» به کارگردانی اصغر فرهادی بیان کرد: تایپوگرافی نام فیلم نیز براساس شکل و حالت لامپ شکل گرفته تا نام فیلم در پوستر تداعی شود.
این طراح پوستر در پایان در مورد پوستر دوم فیلم توضیح داد: در پوستر دوم مردی در حال چرخاندن آتش است. این یک نماد است که نشاندهنده مشکل اعتیادی است که برای شخص اول فیلم ایجاد شده است. نماد آتش و گرفتاری بازیگر فیلم در این حلقه نشاندهنده داستان فیلم است.
«لامپ 100» که پیش از این «هیولا» نام داشت اولین تجربه بلند سینمایی سعید آقاخانی در مقام کارگردان است و تهیهکنندگی آن برعهده محسن محسنینسب است که در بخش نگاه نو سی و دومین جشنواره فیلم فجرحضور دارد.
در این فیلم محسن طنابنده، ساره بیات، پوریا پور سرخ به ایفای نقشهای اصلی پرداخته و مسعود کرامتی و حمید لولایی هم نقش کوتاهی در تازهترین فیلم سعید آقاخانی ایفا کردهاند.
در خلاصه داستان فیلم آمده است که داستان زندگی فرزین با بازی محسن تنابنده روایت میشود. او دچار اعتیاد به مواد مخدر است و خانوادهاش را در طول داستان درگیر ماجراهایی میکند.
