سفر ناظران بین المللی به میانمار/ ادامه دخالت آمریکا در کشورهای شمال شرق آسیا

میانمار



خبرگزاری فرانسه از سفر ناظران بین المللی به میانمار با هدف بررسی کشتار بیش از 40 مسلمان در پی انتشار گزارش سازمان ملل درباره حمله بوداییان محلی استان راخین به اقلیت مسلمان روستای "دو چی یار تان" روهینگیا در استان راخین و نزدیک مرز بنگلادش در روزهای نهم و سیزدهم ژانویه (19 و 23 دی ماه) خبر داد.



در همین حال ناوی پیلای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق کامل دولت میانمار در این باره شد.



استان راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی است محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند ، مطرح هستند.



شینهوا نیز در گزارشی با اشاره به وضعیت اسفبار مسلمانان در این کشور گزارش داده است : دولت میانمار هنوز از پذیرش شهروندی مسلمانان در این کشور طفره می رود و مانع ازدواج و زندگی اجتماعی آنان است.



ژاپن



به نوشیته شینهوا، ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر اخیر ‌آسیایی خود به چین و کره جنوبی در ادامه دخالت های خود در امور کشورهای آسیایی و تنش های ارضی پکن و توکیو خواستار تجدید نظر روابط ژاپن با کشورهای همسایه خود به ویژه چین و کره جنوبی شد.



برنز در این سفر با ایتسونوری اونودا وزیر دفاع، فونیو کیشیدا وزیر امور خارجه و یوشهیده سوگا دبیر ارشد کابینه دولت ژاپن دیدار کرد و بر لزوم کاهش تنش های پکن و توکیو و عدم بازدید شینزو آبه نخست‌ وزیر ژاپن از معبد یاسوکونی در 26 دسامبر تاکید کرد.



تنش های ارضی در شرق آسیا میان چین، ژاپن، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است.



جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.



بنگلادش



خبرگزاری فرانسه نیز از ادای نماز جماعت مسلمانان در دومین گردهمایی بزرگ سالانه اسلامی تحت عنوان "گردهمایی مسلمانان جهان" در نزدیکی پایتخت بنگلادش تحت تدابیر شدید امنیتی با وجود خشونت های انتخاباتی در ماه گذشته خبر داد.



چین



گاردین نیز از کشته شدن شش نفر بر اثر انفجار در یک ایستگاه پلیس در شهر شینهه و بازداشت پنج مظنون دیگر در جریان درگیری با پلیس چین خبر داد.



همچنین در جریان تازه ترین دور خشونت‌ ها در استان سین کیانگ چین محل سکونت اقلیت مسلمان اویغور شش نفر کشته شدند که به دلیل تبعیض نژادی و نادیده گرفتن حقوق خود با دولت مرکزی چین درگیر هستند و خواستار استقلال از سرزمین اصلی چین هستند.



اندونزی



خبرگزاری فرانسه نیز از زمین لرزه 6.1 ریشتری در آب های برون ساحلی جزیره جاوا در جنوب اندونزی خبر داد.



مقامات شهر آدیپالا گزارش دادند که این زمین لرزه ساعت 12و 14 دقیقه ظهر به وقت محلی در 39 کیلومتری جنوب و جنوب شرق آدیپالا در عمق 83 کیلومتری روی داد و به مدت 20ثانیه ساکنان این شهر را لرزاند.



خبر دیگر اینکه یک مقام ارتش اندونزی از کشته شدن یک سرباز اندونزیایی و سه نفر از افراد گروه مسلح جدایی طلب پاپوا در این کشور خبر داد که از سال 1961 پس از رهایی از استعمار هلند خواستار استقلال از اندونزی بودند.