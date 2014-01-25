راه های جذب سرمایه گذاران خارجی در کرمانشاه فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهيم رضايي روز شنبه و با اشاره به دیدارش با معاون وزير و رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي در هفته گذشته اظهار داشت: به منظور استفاده و جذب سرمايه گذاران خارجي در كرمانشاه مذاکرات لازم صورت گرفته است.

وی یادآور شد: در اين جلسه عنوان شد كه طبق بررسي هاي صورت گرفته استان كرمانشاه طي سه سال گذشته در جهت جذب سرمايه گذاري هاي خارجي موفق عمل نكرده لذا به همين لحاظ مورد توافق قرار گرفت كه به منظور ايجاد بسترهاي لازم و تسريع در اين امور‘ مركز جذب سرمايه گذاري خارجي در استان راه اندازي گردد.

رضایی با بيان اينكه ظرفيت ها و توانمندي هاي استان براي معرفي به سرمايه گذاران خارجي بسيار گسترده است، گفت: بدون ترديد معرفي و شناساندن صحيح اين ظرفيت ها بستر بسيار مناسبي جهت جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در استان فراهم خواهد ساخت‘ بنابراين برنامه ها و راهكارهاي اين موضوع بايد هر چه سريعتر در كرمانشاه دنبال و مورد پيگيري قرار گيرد.

وي تصريح كرد: در اين جلسه دعوت از سرمايه گذاران كشورهاي تركيه و عراق مورد تاكيد قرار گرفت و مقرر شد كه به منظور ترويج و گسترش زمينه استفاده از سرمايه گذاران خارجي ‘ از استان هاي غربي كشور در استان كرمانشاه دعوت كنيم تا شرايط و امكانات بهتري براي سرمايه گذاري در استان هاي غربي نيز مهيا گردد.

استاندار كرمانشاه از آمادگي هاي لازم در استان براي اجراي پروژه هاي توسعه اي با استفاده از سرمايه گذاران خارجي خبر داد و گفت: به منظور تسريع در اجراي پروژه هاي مختلف با بهره گيري از سرمايه گذاران خارجي بزودي در استان فراخوان داده خواهد شد و تلاش مي كنيم كه هر چه سريعتر زمينه ها و بسترهاي لازم در استان براي اين مهم صورت گيرد.

رضايي بابادي در پايان از مسولين دستگاه هاي اجرايي ذيربط خواست تا پروژه هايي كه قابليت اجرا توسط سرمايه گذاري هاي خارجي را دارند‘ شناسايي و معرفي نمايند.