روابط اقتصادی هند و استان فارس افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شری دی پی سرپواستاوا ظهر شنبه در جمع فعالین بخش خصوصی شیراز افزود: هر ساله بیش از یک میلیارد دلار کود اوره و مقداری هم محصولات پتروشیمی از ایران خریداری می کنیم.

وی تصریح کرد: استان فارس از جمله مراکزی است که توانمندی های بسیار زیادی در بخش های مختلف اقتصادی دارد که به طور حتم با برنامه ریزی مناسب حجم خرید از این استان را افزایش خواهیم داد.

سفیر هند در ایران با بیان اینکه در دوران تحریم هند از جمله کشورهایی بود که نفت ایران را خریداری می کرد یادآور شد: هند از جمله کشور هایی بود که در دوران تحریم بیشترین میزان خرید نفت را از ایران داشته و دارد که به این دلیل امروز استان فارس می تواند در مقابل خرید نفت هند از ایران اقدام به خرید اجناس و تولیدات هند کند.

سرپواستاوا تصریح کرد: هند با ایران پیمان پرداخت "روپیه" دارد و بخش اقتصادی نیز می تواند "روپیه" را به سه درصد تخفیف از بانکهای طرف قرار داد دریافت کند.

وی افزود: پنج بانک ایرانی در هند فعالیت می کنند که از این طریق بخش اقتصادی استان فارس نیز می تواند مراودات خود را به راحتی انجام دهد.