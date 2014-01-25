33 ميليارد و 519 ميليون ريال وام قرض الحسنه کارگشايي به مددجويان زنجانی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسني افزود: سنت قرض الحسنه در اديان الهي و به ويژه دين اسلام جايگاه بسيار والايي دارد به گونه اي که خداوند متعال براي تشويق و ترغيب به اين مهم با تعابير بسيار زيبايي خودش را بي واسطه دريافت کننده قرض مطرح کرده و براي پاداش و محفوظ بودن آن عمل نيک بيان تضميني ارائه کرده است.



وي با اشاره به تاثيرات مثبت قرض الحسنه در جامعه اسلامي اذعان داشت: با ايجاد و توسعه فرهنگ قرض الحسنه علاوه بر داشتن آثار و برکات فراوان فردي مي توان براي پيشرفت و شگوفايي جامعه نيز کمک کرد.



اين مسئول خاطر نشان کرد: در جامعه اي که روحيه ايثار و فداکاري و احسان و نوع دوستي تقويت پيدا کند، زمينه اشتغال فراهم شده و دهها کار مفيد براي جوانان نيازمند و خانواده هاي کم درآمد و تهي دست فراهم مي شود.



معاون حمايت و سلامت کميته امداد استان زنجان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده توسط اين نهاد در بحث احيا و توسعه سنت حسنه قرض الحسنه بيان کرد: اين نهاد تا پايان آذر ماه امسال بيش از 33 ميليارد و 519 ميليون ريال وام قرض الحسنه کارگشايي به مددجويان پرداخت کرده است.



وي با بيان اينکه اين مبلغ وام به 3 هزار و 571 مددجو و نيازمند پرداخت شده است، اذعان داشت: قريب به 2 ميليارد و 769 ميليون و 267 هزار ريال از اين وام لز محل کمک هاي خيرين و نيکوکاران به جامعه هدف پرداخت شده است.



حسني با بيان اينکه پرداخت وام قرض الحسنه به مددجويان در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 17،6 درصد افزايش يافته است، بيان کرد: در حال حاضر نيز يک هزار و 232 نفر در نوبت دريافت خدمت قرار دارند.



هنر، حلقه مفقوده زندگی معاصر است



مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان گفت: در شرایط امروزی که نظرات و گفتمان های متعددی در جامعه وجود دارد، هنر حلقه مفقوده زندگی معاصر است.



اصغر حاج علی اکبری افزود: ارتباط بین دانشگاهیان و هنرمندان یکی از موارد مهم در راستای تولید آثار هنری فاخر و ماندگار است.



وی با اشاره به اینکه در جامعه کنونی جای کارها و آثار ماندگار و ارزشمند هنری در کشور خالی است، افزود: حمایت، هدایت و توجه کافی به افراد توانمند عرصه هنر هم در بحث تئوری و هم در عرصه های عملی وظیفه اصلی مسئولان کشور است.



این مقام مسئول به نقش پژوهش در عرصه هنر اشاره کرد و بیان داشت: دانشجویان و اساتید دانشگاه ها نقش پررنگ تری در امر پژوهش در جهت تولید آثار هنری فاخر و ماندگار می توانند داشته باشند.



وی با تاکید بر پتانسیل ها و ظرفیت های بالای هنرمندان استان، اظهار کرد: هنرمندان و فعالان هنری نیز می توانند با استفاده از پژوهش ها و تئوری های دانشگاهیان در جهت تولید آثار فاخر و ماندگار در این عرصه اقدام کنند.



مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان زنجان با اشاره به تولید فیلم کوتاه "روز میهمانی" به همت حوزه هنری استان زنجان، ابراز کرد: این فیلم که بر شخصیت حضرت رسول اکرم (ص) تاکید دارد، اثر فاخر و ماندگاری است که توانسته از دریچه هنر به اعتقادات دینی مسلمانان بپردازد.



وی با بیان اینکه "روز میهمانی" از جمله فیلم هایی است که از فطرت پاک انسانی نشأت گرفته، خاطر نشان کرد: حضور نونهالان در این فیلم در اثرگذاری و ماندگاری آن بسیار موثر بوده است.



حاج علی اکبری با یادآوری اینکه در عرصه های دینی و مذهبی مباحث فراوانی وجود دارد که هنرمندان و فعالان این عرصه می توانند به خوبی از آنها بهره ببرند، ادامه داد: مسئولان و متولیان، با تلفیق توانمندی ها و ظرفیت های تئوری و عملی استان می توانند گام های بزرگی در راستای تولید آثار ماندگار بردارند.



اولین دوره مسابقات طراحی و ساخت فونت در دانشکده فنی و حرفه ای سما زنجان برگزار شد



اولین دوره مسابقات طراحی و ساخت فونت در دانشکده فنی و حرفه ای سما زنجان برگزار شد.



المیرا سنایی مدیر گروه رشته معماری گفت: این مسابقات در راستایی افزایش مهارت دانشجویان رشته معماری در طراحی فونت مرتبط با این رشته برگزار گردید.



وی افزود: با توجه به نیاز دانشجویان درس طراحی معماری در خلال مسابقات کارگاههای آموزشی مهارت های فونت های معماری نیز برگزار شد.



سنایی یاد آور شد: خط در معماری عنصری جداناپذیر از ترکیب کلی شیت های معماری و پروژه های طراحی معماری است و اگر به درستی نوشته نشود اثر بسیار نامطلوبی بر روی کیفیت طراحی و ارائه آن دارد.



مدیر گروه رشته معماری افزود: بعد از بررسی هیات داوران تیم های ذیل به عنوان تیم های اول تا سوم انتخاب و هدایایی به رسم یادبود به ایشان اهدا گردید.



تیم اول مجتبی نبی، مهدی نجفی، بهروز داداشی، عرفان محرمی، محمدحسین دهستانی، تیم دوم – امید عطائی، محمد خدایاری، حمیدرضا عباسی، فاطمه سودی، شادی کریمی، تیم سوم محسن سلطانی، وحید رفیعی، حسین فرهادی، علیرضا بهمنی، رضا محمدنیا



گروه معماری دانشکده سما زنجان از گروه های برتر مسابقات منطقه ای و کشوری است و در چند سال اخیر با هدایت اساتید این رشته در ایجاد مهارت مناسب فنی و طراحی در دانشجویان پیشرو بوده است.