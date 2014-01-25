به گزارش خبرنگار مهر، محمود خلیلی مدیرکل پست استان تهران ظهر شنبه با حضور در شهرستان پیشوا با عباس ملکوتی خواه فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

عباس ملکوتی خواه در این دیدار با اشاره به جایگاه پست اظهار داشت: ارتباط نقش بسیار فوق‌العاده در عرصه‌های مختلف ایفا می‌کند و برای استفاده بهینه از ارتباطات باید عناصر و ارکان ارتباطات را بخوبی شناخت و توجه داشت که فرستنده و گیرنده پیام، موضوع پیام، وسیله ارتباطی و باز خورد ارتباطی از عناصر تشکیل دهنده حلقه ارتباطی هستند که باید مد نظر و مورد توجه تلاشگران این عرصه قرار گیرد.

فرماندار پیشوا پست را از گردونه‌های اصلی و مهم لوازم ارتباطی برشمرد و گفت: پست یکی از مطمئن‌ترین راه‌های ارتباطی است که علاوه بر حجم کار و ضرورت زمان، در عین حال سرعت عمل، کیفیت و امنیت در اجرا را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد.

این مسئول با اشاره به اينكه یکی از مسائلی که با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی به ویژه در زمینه ارتباطات هنوز جایگاه خود را دارد پست است، افزود: این امر بیانگر این موضوع است که یکی از نیازهایی که همیشه در طول تاریخ در جوامع وجود داشت و هنوز هم هست، ارسال نامه یا چیزهای دیگر از طریق پست است.

وی ادامه داد: شهرستان پیشوا نیازمند اداره پست کارآمد و مناسب است که امید است مسئولان شرکت پست با جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد، زمینه خدمت رسانی به مردم شهید پرور پیشوا را فراهم کنند.

ملکوتی خواه با تقدیر از پست استان به جهت اقدامات انجام شده در توسعه و گسترش فعالیت های پستی در شهرستان، خواستار ادامه این روند و توسعه و گسترش فعالیت های پستی در راستای خدمات ارزنده تر به مردم شد.

همچنین در این دیدار مدیرکل پست استان تهران با اشاره به اهمیت خدمات پستی اظهار داشت: ارتباط پستی، شبکه ارتباطی عمومی وگسترده ای است که با مناسب ترین قیمت ها، جابه جا کننده هرگونه مرسولات پستی اعم از نامه ،کالا در اوزان و ابعاد مختلف در سطح ملی و بین المللی است که نقش مهم واساسی در توسعه امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به عهده دارد.

محمود خلیلی افزود: امروز نقش و جایگاه پست به عنوان یک نهاد مهم ارتباطی در توسعه و حتی یک نیاز مقدم بر توسعه برای تسهیل و سرعت در انجام امور، تأمین نیازهای اجتماعی، افزایش بهره وری و حفظ محیط زیست، جدی و حیاتی است.

وی ادامه داد: از قابلیتهای عظیم این شبکه ارتباطی در نظام ارتباطی جامعه و کاهش ترافیک وآلودگی محیط زیست، صرفه جویی در زمان، سوخت و همچنین رشد و ارتقاء فرهنگ در جامعه است.

خلیلی در پایان از فرماندار شهرستان پیشوا خواست تا با تلاش و همدلی شبکه پستی را در جهت دستیابی به اهداف و ارائه سرویس شایسته و مطلوبتر به شهروندان یاری کند.