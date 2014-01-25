واحدهای بدهکار و بدون صندوق فروش از معافیت سالانه محروم می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، عباس بی نیاز صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه دارا بودن صندوق فروش در سال 93 برای افراد با شغل های مرتبط امری ضروری است، تاکید کرد: اگرواحدهای مشمول در سال آینده صندوق فروش نداشته باشند، از معافیت سالانه محروم می شوند.

وی تصریح کرد: مکلفان مالیاتی پایان شهریور و همچنین مکلفان پایان اسفند، موظفند واحدکسبی خود را به صندوق فروش تجهیز کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی استان سمنان مشارکت 100 درصدی مردم را برای تسلیم اظهارنامه تیرماه سالجاری یادآور شد و افزود: امسال اداره امور مالیاتی با فعالان اقتصادی تعامل بسیار بالایی داشت و بیش از 90 درصد دریافتی از مردم، هزینه مالیات بود که از مالیات پاک امسال خبر می دهد.

بی نیاز همچنین به طرح بخشودگی اداره امور مالیاتی سمنان اشاره کرد و گفت: طرح بخشودگی امسال تا پایان زمستان ادامه دارد.

وی بدهکاری برخی شرکت ها و واحدهای کسبی به اداره امور مالیاتی را یادآور شد و افزود: اگر مردم استان در خصوص پرداخت اصل مالیات و بدهی خود اقدام کنند قول می دهم علاوه بر بخشودگی جریمه، معاونان و روسا وکارکنان این اداره برای اخذ مالیات به صورت نقد و اقساط و برحسب دستورالعمل همکاری کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی استان سمنان همچنین گفت: با محوریت روابط عمومی سازمان مالیاتی کشور، از طریق سامانه پیام کوتاه اطلاع رسانی وسیع را در استان سمنان برای فرهنگسازی امور مالیاتی آغاز کرده ایم.

وی با اشاره به هدفمند بودن تمامی پیامک هایی که با نام روابط عمومی اداره کل مالیاتی به گوشی تلفن همراه مردم فرستاده می شود گفت: از همه کسانیکه دارای شغل و فعال اقتصادی هستند می خواهیم سریعتر نسبت به ثبت نام شماره اقتصادی اقدام کنند.

این مسئول ارشد امور مالیاتی استان سمنان در خاتمه خاطرنشان کرد: مودیان مالیاتی، کسانی که دارای سابقه مالیاتی هستند و یا نیستند از این فرهنگ سازی استفاده کنند و جهت اطلاع رسانی به افرادی که دارای شغل مرتبط اند به یاری ما بشتابند تا این افراد مشمول حذف معافیت و یا جریمه مازاد نشوند.