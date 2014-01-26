هشدار نسبت به قطع عضو و مرگ بیمار دچار لختگی خون/ ضرورت آشنایی پزشکان با ضایعات عروقی

دکتر ایرج قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیشتر ضایعات و آسیبهای عروقی ناشی از حوادث و تصادفات است که پزشکان می بایست با علائم و عوارض این قبیل آسیبها در بیماران آشنا شوند و بدانند که عوارض و خطراتی، متوجه بیمار است.

وی با اشاره به سخنرانی خود تحت عنوان تازه های جراحی عروق و تروما در نخستین همایش شاغلین پزشکی، گفت: بعضا دیده می شود که یک بیمار در اثر شکستگی استخوان، دچار قطع عضو و یا مرگ می شود که این اتفاق ناشی از ضایعات عروقی است که تشخیص داده نشده است.

این فوق تخصص جراحی عروق ادامه داد: لخته شدن خون در رگها باعث می شود که این لختگی به تدریج به طرف قلب کشیده شده و در نهایت منجر به مرگ بیمار شود. بنابراین، ضرورت دارد که پزشکان در مرحله اول که با بیمار دچار تروما مواجه می شوند، علائم عارضه را به خوبی تشخیص دهند تا از بروز عوارض بعدی جلوگیری شود.

قدوسی با عنوان این مطلب که چنین مشکلی در تشخیص ضایعات عروقی هنوز در بیمارستانهای کشور وجود دارد، تاکید کرد: زمان طلایی در تشخیص عارضه، از اهمیت بالایی در نجات جان بیمار برخوردار است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این زمان طلایی را بین 6 تا 8 ساعت عنوان کرد و افزود: البته این زمان در برخی مواقع می تواند کمتر و یا بیشتر باشد.

نخستین همایش شاغلین رشته های پزشکی از 9 تا 11 بهمن ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود. این همایش دارای 26 امتیاز بازآموزی است و در حدود 126 رشته پزشکی، پیراپزشکی،‌ پرستاری و... در این همایش شرکت می‌کنند.