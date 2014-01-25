3 شرکت ایرانی در میان 10 شرکت برتر منطقه اورآسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین مراسم بین المللی اعطای تندیس کیفیت با حضور شهردار ایروان، رئیس سازمان استاندارد ارمنستان، مدیران و نمایندگان ارشد شرکت های برتر منطقه و نمایندگان 12 کشور عضو این نهاد بین المللی در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار شد.



با پایان مراسم بین المللی اهدای تندیس کیفیت GIC در ایروان ارمنستان، 10 شرکت برتر از سوی نهادهای بین المللی جی‌.آی‌.سی انگلستان و تی.‌تی.‌آ کانادا انتخاب و موفق به دریافت تندیس مدیریت کیفیت شدند.



هرساله 10 شرکت برتر از سوی نهادهای بین المللی جی‌.آی‌.سی انگلستان و تی.‌تی.‌آ کانادا و جی اس آ آمریکا انتخاب و به دریافت تندیس مدیریت کیفیت مفتخر می شوند. این جایزه ارزنده در مسیری سخت به سازمان‌هایی اهدا می شود که توانسته‌ا‌ند در آزمون کیفیت، بالاترین نتایج و امتیازات را در معیارهای عمومی و تخصصی کسب کرده و در سطح جهان درخشیده اند.

ایرانی‌هایی که تندیس گرفتند



براساس این گزارش، 3 شرکت ایرانی در اجلاس بین‌المللی کیفیت موفق به دریافت گواهینامه بین المللی کیفیت و تندیس مؤسسه بین‌المللی کیفیت شدند.

توجه ویژه به بهبود و ارائه خدمات مستمر‌کیفی و مشتری مداری از جمله معیارهای انتخاب موسسات برگزیده برای دریافت تندیس مذکور بود.

در این مراسم شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی با کسب 1‌نشان طلا و 1‌نقره و 1‌برنز جوایز این مراسم را از آن خود کردند.



تندیس طلایی



بیمه آسیا بزرگترین بیمه بخش خصوصی و دومین بیمه کشور به دلیل اهتمام به بهبود مستمر‌کیفی و ارائه خدمات و مشتری مداری به آقای حمید رمضانی از مدیران ارشد بیمه آسیا اهدا شد.



تندیس نقره ای

شرکت مهندسی بهینه سنجش آزما‌-بهسا (‌از‌بزرگترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کالیبراسیون) - این تندیس به آقای مهندس‌فرداد پرند قائم مقام مدیرعامل شرکت اعطا شد.



تندیس برنزی



شرکت آذرکاویان ارومیه تولیدکننده انواع خوراک دام و طیور به آقای عباس جعفری رئیس هیئت مدیره شرکت اهدا شد.



با کسب این جوایز نام این نهادها در شبکه ده سازمان برتر سال 2013 ثبت شد و به مدت ده سال از خدمات شبکه بین‌المللی ثبت ده سازمان برتر که اصالت انگلیسی-کانادایی دارد، بهره خواهند برد.