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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۳۲

جمیلی:

اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان تشکیل شد

اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان تشکیل شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رییس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه نقش تشکل‌های تخصصی در تأمین خواسته‌ها و برقراری توازن پایدار در حوزه‌های مختلف اقتصادی انکارناپذیر است، از تشکیل اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین جمیلی در انتخابات اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان، اظهار کرد: شرایط عضویت در این انجمن، دارا بودن کارت بازرگانی معتبر و همچنین دارا بودن سابقه فعالیت صادراتی است.

 وی در ادامه افزود: برای عضویت در این انجمن هیچ‌گونه محدودیتی در میزان و زمان صادرات انجام شده وجود ندارد.

انتخابات با حضور 42 نفر از صادرکنندگان استانی که حضور صادرکنندگان نمونه ملی و استانی در سنوات قبل در جمع علاقه‌مندان به عضویت و شرکت در انتخابات، به رسمیت رسید.

در رأی‌گیری، مهدی رنگ‌رونا، عبدالحمید فیضی، سیدعبدالمجید هاشمی، سعید امیدی و نریمان نژاد به عنوان اعضای اصلی و نصیری و مقیمی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

 همچنین فرشید ابتکار به عنوان بازرس اصلی و صنعان به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

 

کد مطلب 2221274

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