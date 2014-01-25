اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین جمیلی در انتخابات اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان، اظهار کرد: شرایط عضویت در این انجمن، دارا بودن کارت بازرگانی معتبر و همچنین دارا بودن سابقه فعالیت صادراتی است.
وی در ادامه افزود: برای عضویت در این انجمن هیچگونه محدودیتی در میزان و زمان صادرات انجام شده وجود ندارد.
انتخابات با حضور 42 نفر از صادرکنندگان استانی که حضور صادرکنندگان نمونه ملی و استانی در سنوات قبل در جمع علاقهمندان به عضویت و شرکت در انتخابات، به رسمیت رسید.
در رأیگیری، مهدی رنگرونا، عبدالحمید فیضی، سیدعبدالمجید هاشمی، سعید امیدی و نریمان نژاد به عنوان اعضای اصلی و نصیری و مقیمی به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند.
همچنین فرشید ابتکار به عنوان بازرس اصلی و صنعان به عنوان بازرس علیالبدل انتخاب شدند.
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