اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین جمیلی در انتخابات اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان، اظهار کرد: شرایط عضویت در این انجمن، دارا بودن کارت بازرگانی معتبر و همچنین دارا بودن سابقه فعالیت صادراتی است.



وی در ادامه افزود: برای عضویت در این انجمن هیچ‌گونه محدودیتی در میزان و زمان صادرات انجام شده وجود ندارد.



انتخابات با حضور 42 نفر از صادرکنندگان استانی که حضور صادرکنندگان نمونه ملی و استانی در سنوات قبل در جمع علاقه‌مندان به عضویت و شرکت در انتخابات، به رسمیت رسید.

در رأی‌گیری، مهدی رنگ‌رونا، عبدالحمید فیضی، سیدعبدالمجید هاشمی، سعید امیدی و نریمان نژاد به عنوان اعضای اصلی و نصیری و مقیمی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.



همچنین فرشید ابتکار به عنوان بازرس اصلی و صنعان به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.



