ثبت نام پانزدهمين مسابقات ملی مهارت در استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمودی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان با بیان اینکه علاقمندان به شركت در پانزدهمين مسابقات ملی مهارت انتخابی چهل و سومين مسابقات جهاني مهارت برزيل – 2015 مي توانند در يكي از دو بازه زماني اول تا دهم بهمن براي شركت در آزمون 25 بهمن ماه سالجاري و يا ششم تا 15 بهمن تا براي آزمون 23 اسفند ماه سال جاري نسبت به ثبت نام خود به صورت الکترونیکی و از طریق پرتال جامع سازمان به آدرس: http://advari.irantvto.ir اقدام کنند.

وی افزود: علاقمندان پس از ثبت نام مدارك لازم را براي تأييد به يكي از مراكز آموزش فني و حرفه اي شهرستان محل سکونت خود تحويل دهند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان اظهار داشت: ثبت نام و آزمون مرحله شهرستاني پانزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت به منظور ارتقاي فرهنگ مهارت آموزي و گسترش زمينه هاي شناسايي و جذب جوانان مستعد و علاقمند، اطلاع رساني بهتر انجام مي شود.

محمودی بيان داشت: كه شرط سني براي داوطلبان رشته هاي ساخت و توليد تیمی و مكاترونيك متولدين 11 دی ماه 68 به بعد و براي ساير رشته ها 11 دی ماه 71 به بعد است.

وی تصریح کرد : سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به عنوان نماينده ايران در سازمان جهاني مهارت (WSI)، متولي برگزاري مسابقات ملي مهارت در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوري به صورت سالانه است که مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات ملي مهارت در دو مرحله و در تاريخ هاي 23 و 25 بهمن، مرحله استانی اردیبهشت 93 و مرحله کشوری شهریور ماه سال بعد برگزار می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان ادامه داد: جوانان ماهر شامل کارآموزان و آموزش ديدگان مراکز آموزش فنی وحرفه ای، هنرجويان آموزش و پرورش در رشته های کار و دانش، فنی و حرفه ای و نظری، دانشجويان آموزشکده های فنی و حرفه ای و آموزش عالی و همچنين کارگران واحدهای صنعتی و صنفی می توانند با رعايت شرايط سني فوق در اين دوره از مسابقات ملی مهارت شرکت کنند.

محمودی تصریح کرد: مرحله شهرستاني مسابقات ملي مهارت در ابتدا به صورت آزمون کتبي و به طور همزمان در کشور برگزار می شود که پس از آن در هر استان از ميان قبول شدگان مرحله کتبي با برگزاري آزمون عملي نسبت به انتخاب نفرات برتر و معرفي به مرحله استاني اقدام خواهد شد.

وی بیان داشت: پانزدهمين مسابقات ملی مهارت در 30 رشته آموزشی شامل "ساخت و توليد (تيمي سه نفره)، مكاترونيك (تيمي دو نفره)، طراحي مهندسي مكانيك، تراش CNC، فرز CNC، فناوري اطلاعات راه کارهای نرم افزاری برای تجارت، جوشكاري، كاشي كاري ديوار و كف، صافکاری خودرو، لوله كشي و گرمايشي، الكترونيك، طراحي وب، تاسیسات الکتریکی و كنترل صنعتي برگزار مي شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان، مدیریت آب و فاضلاب، آجرچيني، رباتيك (تيمي دو نفره)، كابينت سازي (چوبي)، اتصالات چوبي، جواهر سازي، خیاطی ( فناوری مد)، قنادی (شیرینی پزی)، فناوري اتومبيل، آشپزی، نقاشی خودرو، طراحي فضاي سبز (تيمي دو نفره)، تبرید و تهویه، فناوري اطلاعات مدیریت سیستم های تحت شبكه و فناوري طراحي گرافيك و گل آرایی از دیگر رشته ها است.

محمودی خاطرنشان ساخت: ارتقاء فرهنگ مهارت آموزي در ميان جوانان، معرفي آموزش‌هاي مهارتی و اهميت نقش آن در توسعة اقتصاد به عموم مردم وجلب نظر مسئولان، بنگاه‌هاي اقتصادي، صنايع و صنوف برای مشاركت هرچه بیشتر در اجرای مسابقات ملي مهارت، ارتقای سطح استانداردهاي آموزش مهارت در كشور، ايجاد بستر مناسب برای ارتقای مهارت‌هاي حرفه‌اي كشور تا سطح مهارت‌هاي جهاني و شناسايي كمبودها در آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي و برنامه‌ريزي براي رفع آنها از جمله اهداف برگزاری مسابقات مهارت است.

وی، ايجاد فرصتي مناسب برای تبادل اطلاعات فني و تجارب حرفه‌اي، شناسايي و معرفي افراد ماهر و نخبه به صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي، فراهم کردن فرصت مناسب برای رقابت سالم میان جوانان كشور، كشف استعدادهاي حرفه‌اي جوانان و ايجاد فرصت مناسب برای شكوفايي مهارت‌ها و ايجاد انگيزش در جوانان براي كسب مهارت و ايجاد سيستم ارزيابي نظام آموزش مهارتي كشور را از دیگر اهداف این مسابقات ذکر کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در خصوص تسهيلات اعطايي به برگزیدگان مسابقات ملي مهارت گفت: اعطای مدال، لوح تقدیر، استفاده از برگزيدگان به عنوان مربيان آموزشي، معرفي به بنياد ملي نخبگان و ساير حمايت هاي مادي و معنوي براي جذب، حفظ و نگهداري آنها به عنوان نخبگان مهارتي كشور از جمله تسهيلات اعطايي به برگزيدگان مسابقات مهارت است.

برگزیدگان نهایی چهاردهمین و پانزدهمین مسابقات ملی مهارت پس از شركت در اردوهاي آماده سازي در چند رشته منتخب به چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت که در سال 2015 در کشور برزیل برگزار می شود، اعزام خواهند شد.