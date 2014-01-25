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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۰۲

شهریار پور:

37 طرح در کارگروه اشتغال چهارمحال و بختیاری تصویب شد/ تامین تسهیلات پروژه تله کابین

37 طرح در کارگروه اشتغال چهارمحال و بختیاری تصویب شد/ تامین تسهیلات پروژه تله کابین

شهرکرد- خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهار محال و بختیاری گفت: 37 طرح اشتغالزا در کارگروه اشتغال این استان تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهریارپور بعد از ظهر شنبه درجلسه کارگروه اشتغال با اشاره به  تصویب 37 طرح اشتغالزا در کارگروه اشتغال استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: طرح های تصویب شده در این کارگروه اقتصادی، کشاورزی و گردشگری هستند.

وی تصریح کرد: 13 طرح مربوط به صنعت،11 طرح مربوط بخش کشاورزی ، 7 طرح مربوط به گردشگری و شش طرح مربوط به بخش تعاون است.

شهریارپور اذعان داشت: 397 میلیارد و 930 میلیون تومان تسهیلات طرح های تصویب شده در این کارگروه می باشد.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهار محال و بختیاری بیان داشت: تامین آب و آبیاری تحت فشار اراضی، کشاورزی، بسته بندی ماهی، تولید خوراک آبزیان، تصویب طرح های گردشگری از جمله تله کابین زردکوه، منطقه نمونه گردشگری بازفت و ....  از مهم ترین طرح های تصویب شده در این کارگروه هستند.

شهریارپور ادامه داد: با اجرای این طرح ها زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ، پنج هزار و592 نفر در این استان فراهم خواهد شد.

کد مطلب 2221277

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