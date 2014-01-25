37 طرح در کارگروه اشتغال چهارمحال و بختیاری تصویب شد/ تامین تسهیلات پروژه تله کابین

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهریارپور بعد از ظهر شنبه درجلسه کارگروه اشتغال با اشاره به تصویب 37 طرح اشتغالزا در کارگروه اشتغال استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: طرح های تصویب شده در این کارگروه اقتصادی، کشاورزی و گردشگری هستند.

وی تصریح کرد: 13 طرح مربوط به صنعت،11 طرح مربوط بخش کشاورزی ، 7 طرح مربوط به گردشگری و شش طرح مربوط به بخش تعاون است.

شهریارپور اذعان داشت: 397 میلیارد و 930 میلیون تومان تسهیلات طرح های تصویب شده در این کارگروه می باشد.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهار محال و بختیاری بیان داشت: تامین آب و آبیاری تحت فشار اراضی، کشاورزی، بسته بندی ماهی، تولید خوراک آبزیان، تصویب طرح های گردشگری از جمله تله کابین زردکوه، منطقه نمونه گردشگری بازفت و .... از مهم ترین طرح های تصویب شده در این کارگروه هستند.

شهریارپور ادامه داد: با اجرای این طرح ها زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ، پنج هزار و592 نفر در این استان فراهم خواهد شد.