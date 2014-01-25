عذرخواهی رسمی ایران خودرو از مشتریان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ملکی تهرانی در همایش نمایندگی های برتر خدمات پس از فروش ایران خودرو در شیراز اظهار کرد: برای جبران کاستی های گذشته، انجام امور اصلاحی از زنجیره تامین آغاز شده و در این مسیر با دستورات مدیرعامل گروه، حتی اگر تامین کننده ای نتواند در مدت زمان مشخص کیفیت مطلوب در قطعات را اعمال کند، به سرعت جایگزین خواهند شد.

وی افزود: اولویت گروه صنعتی ایران خودرو همواره استفاده از توان صنعتگران داخلی بوده و هست اما در صورتی که کیفیت مورد نظر ایران خودرو تامین نشود، از این خط قرمز عبور خواهیم کرد.



قائم مقام ارشد گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که قدم بعدی برای جبران اشکالات موجود در بخش تولید برداشته شده، افزود: تولید فعلی در اندازه ای است که مردم و بخش فروش ما نیاز دارند، اما در تحویل به موقع همین میزان تولید نیز به دلیل حساسیت هایی که روی کیفیت داریم، دچار مشکل شده ایم و لذا بخشی از تولیدات در انتظار چند یا حتی یک قطعه باقی می مانند.

ملکی تهرانی گفت: حلقه سوم در کسب رضایت مشتری که پیشانی و خط مقدم ایران خودرو نیز به شمار می رود، نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش در استان های مختلف کشور هستند که حتی بار جبران و اصلاح اشکالات و کمبودهای دو حلقه اول را نیز به دوش می کشند.



وی افزود: تمام تلاش مدیران ایران خودرو این است که برند این شرکت به جایگاهی که در خور شان و سابقه تاریخی آن است، بازگردد.

ملکی تهرانی خطاب به نمایندگی های ایران خودرو گفت: دوره سختی را پشت سرگذاشته ایم و در حال طی کردن هستیم. دوره ای که باید به خاطر آن از مردم عذرخواهی کنیم. امیدواریم به زودی این دوران سپری شود و اخبار خوش مربوط به گذار از این دوره را نیز بشنویم.



قائم مقام ارشد گروه صنعتی ایران خودرو اظهار کرد: در سال های اخیر محدودیت ها و فضای حاکم بر اقتصاد کشور منجر به کاهش تولید در این صنعت شد؛ ضمن این که قدرت خرید مشتریان ما کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر بر کیفیت محصولات تولیدی نیز تاثیر منفی گذاشت.

وی ادامه داد: همه این موارد باعث شد تا سه گروه «سهامداران»، «اعضای خانواده و کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو» و «دولت و جامعه» متضرر شوند که در این میان زیان مردم از هر چیزی برای ما سخت تر و دردناک تر و جبران آن با اهمیت تر است.



ملکی تهرانی در ادامه یک بار دیگر از مردم به خاطر کاستی های ناشی از فشارها و محدودیت های چند سال اخیر عذرخواهی کرد و از همه اعضای گروه صنعتی ایران خودرو از جمله شبکه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خواست تا تلاش خود را برای جبران این شرایط به کار گیرند.



وی در پایان از نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو خواست پیشنهادها و نظرات خود در جهت رفع موانع و قوانین دست و پاگیر را ارائه کنند تا در جلساتی که به همین منظور تشکیل می شود، مطرح و به سرعت اصلاح گردد.



مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو - ایساکو- نیز در این همایش از اجباری شدن سرویس های دوره ای محصولات ایران خودرو در مدت زمان گارانتی خبر داد و گفت: ازسال آینده اولین سرویس دوره ای گارانتی محصولات تولیدی ایران خودرو برای همه مشتریان به صورت رایگان و سایر سرویس های این دوره اجباری خواهد بود.

علی نمکین اظهار کرد: اجرای این طرح علاوه بر این که روند کاری نمایندگی های خدمات پس از فروش را منظم تر و منسجم تر خواهد کرد، باعث کاهش خرابی های محصولات نیز خواهد شد.



وی، عدد رضایت مشریان ایران خودرو از خدمات پس از فروش را 764 از هزار در سه ماه دوم سال جاری اعلام کرد و گفت: برای سال آینده دست یافتن به عدد 800 را در دستور کار قرار داده ایم که اگر چه هدفی چالشی است، اما اطمینان دارم قابل تحقق است.



مدیرعامل ایساکو گفت: امسال نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو بالاترین رکورد فروش قطعات در 37سال گذشته را شکسته و از عدد 7600 میلیارد ریال عبور کردند. به گفته وی سهم شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو در بازار قطعات یدکی در 9ماه از سال جاری 5/63 درصد بوده است.

مدیرعامل ایساکو شبکه نمایندگی های ایران خودرو را قدیمی ترین، توانمندترین و گسترده ترین شبکه خدمات رسانی صنعت خودروی کشور توصیف کرد و گفت: این شبکه در طول سال های متمادی، همواره پشتیبان مطمئن خانواده بزرگ محصولات ایران خودرو بوده و توانسته تا حد زیادی رضایت مشتریان خود را حلب کند.

